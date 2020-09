Castellbell realça la vitalitat i el llegat de l'exalcalde Badia en el seu darrer comiat

Castellbell ha acomiadat aquest dimecres l'exalcalde Isidre Badia, que va governar el poble en dos períodes diferents durant 24 anys, i que va morir dilluns fruit d'una llarga malaltia. Uns 200 veïns han volgut donar l'últim adeu a un dels artífexs del socialisme a la comarca i pare de l'alcaldessa actual, Montse Badia, en una emotiva cerimònia al camp de futbol, plena de referències a la seva dilatada trajectòria com a polític i, sobretot, com a espòs, pare i veí.

Ha estat un funeral laic de gairebé una hora de durada que s'ha desenvolupat sota un estricte control de seguretat, amb la gent asseguda entre espais buits a les graderies, mentre que els familiars i les autoritats tenien un espai reservat a peu de gespa, davant d'una taula atapeïda de rams amb el fèretre, la senyera i la bandera de Castellbell.

Han estat nombroses les personalitats polítiques presents a la cerimònia, des d'alcaldes, exalcaldes i regidors, tant del PSC com d'altres partits d'arreu del Bages i també del Berguedà, a banda d'amics i coneguts que el van tenir d'alcalde durant sis mandats. I és que, com ha dit la seva filla Elisabeth en un emotiu parlament a la part final de la cerimònia, «avui Castellbell ha quedat també una mica orfe, i ha perdut un dels seus pares, perquè per a ell Castellbell ho era tot».

En nom de la família, Elisabeth Badia ha agraït l'escalf rebut aquests dies per part d'amics i veïns, amb qui «ens hem trobat molt acompanyats, i això no té preu», i amb l'emoció continguda va descriure el seu pare com una persona «eminentment bona, molt senzilla, gens arrogant, i a qui li agradava escoltar tothom».