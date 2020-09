Maria Tarter es dona de baixa del PDeCAT i deixa la presidència del partit al Moianès

La crisi del PDeCAT, que ha desencadenat un gran nombre de baixes de militants d'arreu del país, ha afectat també el partit al Moianès. Maria Tarter Armadans, que presidia l'agrupació comarcal del Partit Demòcrata al Moianès, s'ha donat de baixa de l'organització en el marc del distanciament amb Junts per Catalunya. Per aquest motiu, Àlex Mur Creus, que ja presideix l'agrupació local de Moià, ha estat designat com a president interí de l'agrupació comarcal del Moianès fins a la celebració de les properes eleccions internes per escollir els nous càr-recs territorials.

Àlex Mur lamenta «el despropòsit que suposa el distanciament entre les dues formacions polítiques, i més encara quan totes dues provenen de la mateixa tradició política convergent i que sempre han concorregut en una única candidatura als diversos comicis». Així mateix, en l'àmbit local, comarcal i provincial, Mur insta les parts a mantenir la cohesió dels grups de representants polítics a les institucions per poder seguir implementant els programes electorals presentats.