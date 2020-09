Sallent prepara una festa major de petit format amb la música com a reclam

El Frikibingo, ara Frikinto, hi serà però amb un nou concepte arxiu particular

Sallent es prepara per celebrar la festa major del 10 al 14 de setembre, amb una agenda més reduïda d'activitats que l'Ajuntament diu que ha dissenyat des de la responsabilitat, tenint en compte l'actual situació de pandèmia. Serà una festa de petit format però amb propostes per a totes les edats, amb algunes absències destacades per evitar rebrots, com el punxadiscos a la plaça de la Pau o el castell de focs.

La música i els concerts seran part protagonista, i per això a Sallent han apostat per les orquestres. Enguany, l'Orquestra Metropool dissabte a la nit i l'Orquestra Venus dilluns seran les encarregades de donar vida a la nit sallentina. Totes dues faran dues sessions dels seus espectacles, una a les 7 de la tarda i l'altra a 2/4 d'11 de la nit, per tal de no generar una aglomeració de persones. Actuaran a la plaça 19 d'Abril.

Per altra banda, hi ha l'aposta per concerts de petit format i d'ambient més tranquil. Divendres Sallent gaudirà d'un concert de Cesc Freixas a 2/4 d'11 de la nit, al parc Pere Sallés, amb capacitat limitada, i els més petits gaudiran del grup Xiula, dilluns a 2/4 de 7 de la tarda, també al parc.

Un dels espectacles clau dins de la programació de la festa major serà el Frikinto. Més conegut com el Frikibingo, l'espectacle adoptarà un nou format per no generar aglomeracions de gent. La idea és recordar els quintos que es feien als anys 90 al poble, i per això se celebrarà un quinto i la gent hi jugarà de manera simultània des dels diferents bars del poble. D'aquesta manera no s'haurà d'adaptar cap espai ni tampoc limitar la capacitat. Després de dues versions online, els organitzadors volen sorprendre oferint partides de bingo de veritat.

A cada plaça es faran unes quantes partides de quinto, que es retransmetran en directe per Ràdio Sallent, de manera que a la resta de bars també s'hi podrà jugar de forma simultània. Els bars i restaurants oferiran gratuïtament als seus clients un cartró i un grapat de blat de moro.

L'espectacle itinerant tindrà com a punt de partida la plaça de Sant Antoni Maria Claret, a 2/4 de 10 de la nit.

A cada acte hi haurà gel hidroalcohòlic i tots els esdeveniments estaran preparats perquè el públic pugui seure amb les respectives distàncies de seguretat. Per poder-ho garantir, caldrà apuntar-s'hi prèviament a través del portal online www.codetickets.com o a l'ajuntament.