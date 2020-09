La CUP de Santpedor demana al govern que recuperi la finca de Cal Jorba per al poble

El Grup Municipal de la CUP de Santpedor ha presentat una moció demanant la recuperació de la finca de Cal Jorba com a espai públic. La formació de l'oposició critica la deixadesa de l'espai i destaca que representa un patrimoni històric que cal conservar i una zona verda al centre del poble. Per la seva banda, el govern municipal (ERC i Junts) assegura que ja manté des de fa mesos converses amb la propietat, la darrera el juliol passat, per a la cessió anticipada de la part de la finca que el POUM preveu d'ús públic, i que inclou la Torre de l'Aigua i part de la zona enjardinada, però no la casa, que és privada.

En la moció, que se sotmetrà a votació en el proper ple ordinari del 8 de setembre, la CUP reivindica al consistori que dugui a terme tot allò necessari perquè es faci un manteniment adequat de l'espai i del conjunt cultural i reclamen que s'obri el recinte al públic. Finalment, proposen que s'iniciï el procediment per declarar el conjunt com a Bé Cultural d'Interès Nacional.

L'alcalde de Santpedor, Xavier Codina, assegura que ja fa mesos que el consistori treballa en la cessió anticipada dels espais de la finca de Cal Jorba considerats d'ús públic al planejament municipal (com ja es va fer amb el terreny on hi ha la residència) i afirma que hi ha converses avançades amb la propietat en aquest sentit. De fet, la darrera reunió entre les dues parts per desencallar el tema es va mantenir recentment, aquest mes de juliol passat. Ara, Ajuntament i propietat estan estudiant les diferents possibilitats «i les condicions» per tirar endavant la proposta i han establert tornar-se a trobar passat l'estiu.

Segons Codina, desencallar la cessió de Cal Jorba «és un dels objectius d'aquesta legislatura» i és una tema «que estem vetllant». En aquesta línia, durant darrera la campanya electoral tots els grups municipals es van mostrar partidaris de recuperar Cal Jorba per al poble.

Cal Jorba és una gran finca que limita amb el nucli antic i que consta d'una gran zona enjardinada, una casa senyorial i la Torre de l'Aigua, que va ser dissenyada per l'arquitecte modernista Josep Puig i Cadafalch. El recinte està catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local i, per tant, segons la CUP, el propietari està obligat a mantenir i rehabilitar l'espai. Tot i això, el grup de l'oposició assegura que «el recinte, abandonat des de fa dècades, es troba en un estat de molta deixadesa, amb una bassa d'aigua estancada, deixalles, una fàbrica de pinsos abandonada, tanques de ferro rovellades i esquerdes als diferents elements arquitectònics».

Fa un parell d'anys la recerca que va portar a terme la historiadora i arxivera municipal Mireia Vila va permetre confirmar que la Torre de l'Aigua, que està situada a l'interior de la finca, és obra de l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch.