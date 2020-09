Diàleg artístic al santuari de Joncadella

El santuari de la Mare de Déu de Joncadella, a Sant Joan de Vilator-rada, recordarà demà, coincidint amb la festa de la patrona, els deu anys de la culminació de les pintures del presbiteri, que són obra de l'artista manresà Miquel Esparbé. Al migdia es farà l'acte més oficial, amb la descoberta d'una placa commemorativa, però a les 6 de la tarda la celebració prendrà un caire artístic inèdit: el també pintor manresà Ignasi Corrons farà un glossa de l'autor i del mural que presideix el temple bagenc.

Fa més d'una dècada Miquel Esparbé va rebre l'encàrrec dels Amics de Joncadella de fer un gran mural per a l'altar del santuari. L'artista, que de jove havia freqüentat aquella zona i «s'hi sentia identificat», va acceptar el repte, que li va comportar pràcticament tres anys de feina. L'obra de grans dimensions, la més àmplia que ha fet, combina el vessant religiós amb escenes i personatges de la vida quotidiana del Pla de Bages. «Em va semblar que els dos elements hi havien de ser», explica.

L'artista va elaborar el mural seguint la tècnica del pintor Josep Maria Sert, amb la pintura sobre un fons de pa d'or a l'estil de les que aquest artista va pintar a la catedral de Vic, una obra molt admirada pel pintor manresà. «Vaig pensar que hi donaria una vida especial amb colors terres sobre full d'or», recorda.

A la pintura d'Esparbé, que en la seva carrera ha destacat per ser un pintor de figura i retrat, s'hi poden veure a la part superior els quatre evangelistes i una Mare de Déu al centre. A la part inferior, treballant al camp, ballant sardanes o fent una processó amb la Verge s'hi veu reflectit el dia a dia del poble. Al mig, una sanefa divideix «la part mortal de la celestial» amb els escuts de Montserrat, Manresa, Sant Jordi, Catalunya i Sant Martí de Torroella.

Esparbé va executar l'obra per parts al seu taller del carrer Nou abans de plasmar-la a les parets del temple, on va quedar del tot acabada ara fa deu anys. Passada una dècada, els Amics de Joncadella han trobat oportú recordar aquella iniciativa.



Un pintor de «l'art per l'art»

«És un artista d'art no de turbulències socials». Aquesta és una de les reflexions que Ignasi Cor-rons ha avançat que farà del seu col·lega de professió i amic Miquel Esparbé en l'acte de demà a la tarda. Assegura que no farà una crítica d'art sinó «un comentari artístic» del pintor i la seva obra. Segons apunta, «els seus universos retrobats són l'art per l'art i el manierisme o nostàlgia de l'art clàssic». Per a Corrons l'obra d'Esparbé «engrandeix un món de pintures murals i introdueix el daurat i el vermellós, amb personatges compositius dotats de clars i foscos». Del mural de Joncadella en destaca els personatges «que posen perquè nosaltres els veiem, una cosa que es dona molt al segle d'or de la pintura espanyola i amb el Renaixement a Itàlia». També en posa en relleu «que està molt ben compost i la composició també forma part de l'art i de la creativitat». Corrons, que es declara admirador d'Esparbé, fa ressaltar de la seva figura que «no té limitacions tècniques i és un gran artista que ho pot fer tot».

Artísticament parlant tots dos pintors manresans comparteixen l'interès per la figura humana en les seves obres. L'un i l'altre es veuran demà al migdia les cares per compartir les seves reflexions sobre l'obra que des de fa una dècada decora l'església del santuari bagenc.

La glossa artística, que donarà continuïtat als actes iniciats al matí (vegeu desglossat) tindrà lloc a les 6 de la tarda al santuari i tindrà la presentació del president del Col·legi de Periodistes de la Catalunya Central, Enric Badia. Els Amics de Joncadella destaquen que serà un acte inèdit amb un intercanvi artístic entre dos pintors manresans de renom.