Ecologistes alerten del risc ambiental d'unes obres previstes a la Sèquia

Ecologistes de la comarca han posat el crit d'alerta per una intervenció que l'Ajuntament de Manresa i la Junta de la Sèquia volen dur a terme a la resclosa dels Manresans, just a l'inici de la captació des del riu, al terme de Balsareny. Es tracta d'uns treballs de reparació pendents pels danys ocasionats a començament d'any pel temporal Glòria, i que els seus impulsors consideren «urgents» però topen amb l'oposició d'entitats ecologistes, que veuen amenaçada la verneda que hi ha a l'entorn i demanen que es reconsideri l'actuació prevista per fer-ne una de menys impacte.

Les obres són fruit dels desperfectes ocasionats pels aiguats del gener, que es van endur algunes pedres i lloses de formigó de la resclosa, segons ha explicat el secretari de la Junta de la Sèquia, Josep Alabern. Diu que els danys no es van poder avaluar fins unes setmanes després, quan el desembassament de la Baells va tornar a la situació habitual, però aleshores va arribar la pandèmia, que va retardar la tramitació del projecte. Segons Alabern, l'Ajuntament de Manresa figura com a titular de l'obra mentre que la coordina i la finança la Junta de la Sèquia, que a hores d'ara ja disposa dels permisos necessaris i només té pendent el de Patrimoni Natural (que ja hauria informat a l'ACA) per poder sol·licitar la llicència d'obres a l'Ajuntament de Balsareny. La intenció és començar els treballs aquest setembre, diu Alabern.



Una amenaça per a la ribera

Algunes veus, capitanejades per l'entitat ecologista ARBA Bages, consideren que el projecte previst i la maquinària pesant que requereix és de tal magnitud que pot posar en perill l'entorn de la resclosa, i especialment el bosc de verneda que hi ha, apunta el president de l'entitat, Alan Olmedo, a banda dels efectes «en la qualitat de l'aigua i del perill que entrin espècies invasores». Els ecologistes també temen que amb les obres es pugui desprendre un talús proper.

Olmedo no entén la urgència de la intervenció, tenint en compte que «el subministrament està garantit i funciona amb normalitat», i en tot cas, diu que l'impacte seria menor si s'actués per un accés diferent del previst, «que no s'ha valorat perquè és més car». Per tot plegat, ARBA Bages ha impulsat una recollida de firmes a Change.org contra el projecte, i per a dijous ha convocat una concentració a les 7 de la tarda davant l'ajuntament de Balsareny.

La Junta de la Sèquia entén que és una obra «molt necessària» perquè l'estructura aguanti davant d'una possible nova avinguda, «o ens podríem quedar sense Sèquia». Alabern admet que és una intervenció «important», però que l'afectació serà «mínima», i assegura que «actuarem de forma totalment conscient i respectuosa amb l'entorn». A més, diu que en tot moment l'obra estarà supervisada per un director ambiental.