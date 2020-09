L'Escolania de Montserrat arrenca un nou curs marcat per la pandèmia

L'Escolania de Montserrat ha arrencat un nou curs marcat per la pandèmia. L'Abadia ha implantat un protocol per reduir, al màxim, el risc de contagi. Classes a l'exterior, menys escolanets a l'habitació o dinar per torns són algunes de les mesures instaurades. Això sí, el gran problema arriba en el moment de cantar. "Els estudis diuen que és una de les activitats més arriscades", explica el prefecte de l'Escolania, Efrem de Montellà. Per això ara els escolanets han canviat la sala d'assaig, canten a més distància -lluny dels monjos, i amb mascareta. "No se sent tan bé però suposo que ens hi acabarem acostumant", reconeix l'alumne Pau Plana.

L'Escolania de Montserrat ha reprès l'activitat escolar aquesta setmana. "Hem revisat tots els moments del dia, des que s'aixequen fins que se'n van a dormir, per reduir al màxim el contagi", explica el prefecte de l'Escolania Efrem de Montellà.

A falta de poc més d'una setmana per l'inici del curs escolar a Catalunya, els escolanets ja l'han començat. Des de l'Escolania han optat per traslladar, fins que el temps ho permeti, el màxim de classes a l'exterior. Les de l'interior es fan, majoritàriament, amb mascaretes. "Ens la traiem si hi ha espai i no parlem", explica l'alumne Magí Ferré, que reconeix que el nou 'accessori' no li acaba de fer el pes.

A l'hora de dinar i dormir arriben els altres grans canvis. Ara dinen per torns i dormen tres en lloc de quatre per habitació, que sempre ha d'estar ventilada.



Cantar amb mascareta

La pandèmia, però, ha obligat als escolanets a incorporar canvis quan canten. "Els estudis diuen que és una de les activitats més arriscades si no es prenen les mesures adequades, perquè al cantar s'expandeix molt aire", explica el prefecte. Per aquesta raó s'ha establert una nova distribució pels cants a la basílica -mai s'havien situat tan lluny dels monjos- i incorporat la mascareta. També establert un protocol per evitar el contacte dels escolanets amb els assistents i la comunitat de monjos.

Després de diverses proves, explica el prefecte, s'ha optat per la mascareta quirúrgica perquè és la que "sona millor" i "protegeix més". Pels escolanets, però, no està sent fàcil la nova adaptació. "Es nota al cantar", reconeix Ferré. "La veu no sona tant i et sents més a tu", afegeix Plana.



Grup de convivència

El fet que l'Escolania es pugui considerar, segons de Montellà, "punt de convivència estable", permet als escolanets seguir viatjant junts i oferint concerts fora de la basílica.

En cas d'un cas positiu, reconeix el prefecte, "la llei serà igual per tothom". "Tocaria confinar-se 15 dies, fer les PCR i, passat l'aïllament, reprendre l'activitat", concreta.