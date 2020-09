Les colles festives d'Artés es bolquen en la celebració dels castellers del poble

«No era l'acte que volíem celebrar, però més endavant hi tornarem», deien les dues nenes que van presentar l'acte d'aniversari de la colla castellera dels Picapolls de la Gavarresa d'Artés. Efectivament, és molt estrany que en la celebració d'una colla no hi hagi castells, però en temps de covid, i amb la distància social com a norma, el contacte cos a cos de la pi-nya i dels que s'alcen no és possible. Tot i això, la colla castellera va fer una celebració emotiva amb la participació de les colles festives de la població.

Els gegants i els bastoners també hi van participar i van convertir l'acte d'aniversari en una mostra dels grups que s'encarreguen de conservar les tradicions festives al poble. Tot i que no van poder aixecar cap castell, sí que van voler portar a la plaça Major, on va tenir lloc l'acte, l'emoció que es respira en una jornada castellera. Per aquest motiu en van fer un de virtual. Aquest experiment va consistir en fer volar la imaginació. En una pantalla van projectar fotografies dels rostres emocionats de membres de colles castelleres que observen com s'aixeca un castell. També els de patiment i expectació en estar a punt d'aconseguir l'objectiu tot just abans que l'anxaneta alci la mà com a senyal que s'ha aconseguit carregar. Les imatges es combinaven amb un àudio que narrava com la colla feia un espectacular 4 de 7 que, finalment, aconseguien culminar. Crits de membres de la colla en directe, com si ho estiguessin vivint, ajudaven a recrear el castell imaginari. Al final, aplaudiments.

Hi va haver un homenatge per als grallers, que van interpretar El toc del castell mentre es projectava la imatge del dia que els Picapolls van alçar un 2 de 6 a Manlleu. Una paròdia d'un grup d'havaneres va posar la nota d'humor a l'acte. La celebració va acabar amb l'actuació que solen fer els bastoners pel dia de Sant Joan i un petit castell de focs. Més de 100 persones, a les quan van prendre la temperatura, hi van assistir.