Albert Puigdellívol rep un concorregut reconeixement pel servei a Joncadella

La missa solemne de la Nativitat de la Mare de Déu celebrada ahir al migdia al santuari de Joncadella va ser el marc idoni per homenatjar la figura d'Albert Puigdellívol i Vila, que ha estat president de l'entitat Amics de Joncadella durant més d'una dècada, i per rememorar que ja fa deu anys de la inauguració de les pintures del presbiteri realitzades pel reconegut artista manresà Miquel Esparbé. L'església va quedar plena –tant com és possible en la situació actual– en una matinal asolellada que va culminar amb la descoberta d'una placa en record de la fita pictòrica.

Oficiada per mossèn Manuel López, el capellà custodi del santuari, la festa mariana, amenitzada pels cantaires de l'església, va celebrar que dimarts és el dia de les marededeus trobades. En la part final de l'acte, López va recordar que, quan el van destinar a Joncadella, tenia el neguit propi de la novetat, però els seus temors es van apaivagar quan va conèixer Puigdellívol, un home que «et fa veure clar allò que sembla difícil, sempre amb un somriure i encomanant la seva alegria».

L'homenatjat va rebre diversos obsequis, entre ells una benedicció del papa Francesc emmarcada i procedent de Roma, amb motiu dels 50 anys del seu matrimoni amb Maria Teresa Sánchez, així com el primer exemplar d'una sèrie limitada a 50 números del dibuix que Joan Vilanova va dedicar a la Mare de Déu de Joncadella. A més, Albert Puigdellívol va ser honorat amb una placa dels Amics de Joncadella i dels companys de l'escola i del servei militar.

Exhibint el seu proverbial bon humor, el darrer president de l'entitat que vetlla per la conservació del santuari va fer una llarga llista d'agraïments, que va rematar pregant que « si m'he descuidat algú, espero que em perdoni». Després va sortir a l'atri del santuari i va descobrir la placa tapada amb la senyera on des d'ahir es recorda a tots els visitants que el bisbe de Vic, Romà Casanovas, va beneir les pintures del presbiteri el 8 de setembre del 2010.



Quatre campanes per al 2024

Des del seu púlpit, el mossèn va desvetllar la intenció de celebrar el 75è aniversari de l'entronització de l'actual talla de la Mare de Déu de Joncadella amb l'estrena de 4 campanes. Un objectiu que porta inscrita la data de l'any 2024 i per al qual ja s'han començat a fer les primeres passes. Actualment, no hi ha cap campana al santuari bagenc ni es recorda l'última vegada que van sonar les que hi poguessin haver. El capellà, fins i tot, es va aventurar a posar nom a les dues primeres, Montserrat i Mare de Déu de Joncadella.