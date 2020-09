Un grup de cigonyes s'atura a Sallent en la seva migració cap a l'Àfrica

Si fa uns dies se'n va poder veure un bon estol a Manresa, aquest dilluns a la tarda ha estat Sallent la localitat que ha escollit un gran grup de cigonyes per fer parada en el seu llarg viatge que les ha de dur del centre i nord d'Europa cap al sud de l'Àfrica per passar l'hivern. En aquest camí, que els suposa haver de creuar el mar i el desert, és habitual que s'aturin als arbres i edificis alts que troben al llarg del trajecte per passar la nit i recuperar forces per, l'endemà, entre les 10 i les 11 del matí, quan l'aire s'escalfa, continuar el viatge aprofitant els corrents ascendents. El grup que s'ha aturat a fer nit a Sallent han omplert els arbres del parc.