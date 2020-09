Navàs preveu obrir un centre enoturístic a la tardor per difondre la cultura del vi al Bages

Navàs preveu inaugurar aquesta tardor un centre enoturístic que pretén esdevenir un punt neuràlgic del món del vi al Bages i, per extensió, arreu de Catalunya. L'antic escorxador és l'edifici que s'ha remodelat per acollir exposicions, tastos i tallers amb l'objectiu de difondre la cultura vitivinícola de la comarca i, alhora, oferir un espai als productors per exposar els seus vins. El projecte, que disposa d'una subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder), podria veure la llum a l'octubre, si la pandèmia ho permet.

Al capdavant de la iniciativa hi ha la regidora de Turisme, Joventut i Feminismes de l'Ajuntament de Navàs, Anna Rubio, que explica que les reformes estan acabades i, durant el mes de setembre, s'enllestirà la part de museïtzació, encarregada a l'empresa artesenca Expomon. El projecte es va començar a gestar durant la legislatura anterior i no va ser fins l'any 2019 que van començar les obres. La remodelació, a càrrec de l'empresa navassenca Viscola, ha aconseguit convertir l'antic escorxador abandonat en un espai de culte al món del vi. La construcció del centre, valorada en 337.434,91 euros, s'ha finançat a partir de la subvenció europea, la Diputació de Barcelona i una aportació municipal de 148.126,17 euros.

Els treballs s'han centrat en la reestructuració integral de l'espai interior de l'antic escorxador. El nou centre tindrà una nau central on s'exposaran temes vinculats a la vinya, una sala on es projectaran vídeos relacionats amb la història vitivinícola de la comarca, una botiga on es vendran diferents vins i productes de proximitat del Bages, i un espai dedicat als tastos. El consistori ha dissenyat aquest espai amb la finalitat que esdevingui un punt de referència per a l'enoturisme i que acompleixi diferents funcions per atraure un públic divers. Des de xerrades sobre l'elaboració de vi, passant per tallers sobre diferents tipus de ceps o, fins i tot, tastos per donar a conèixer els diferents cellers del territori.