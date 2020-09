Castellbell inicia les obres que han de posar al dia l'edifici de l'ajuntament

Castellbell i el Vilar ha iniciat les obres que suposaran una reforma pràcticament integral de l'edifici de l'ajuntament. L'equipament, que funciona des del 2015 en una situació de provisionalitat a causa de l'esfondrament de part de la coberta, havia quedat obsolet. Els treballs, que la covid-19 ha endar-rerit mig any, és previst que s'allarguin durant aproximadament 11 mesos, de manera que a final de l'any vinent el municipi ja disposaria d'un ajuntament del tot renovat.

La caiguda d'una part de la teulada de l'edifici consistorial l'estiu del 2015 va obligar a fer-hi una primera actuació d'emergència. En aquella ocasió, també es van adaptar espais de l'antiga biblioteca i el centre cultural Joan Masats per encabir-hi el personal del consistori i poder continuar donant servei al públic, en espera de tenir el finançament necessari per poder fer la rehabilitació integral de la part central de l'edifici, que ara s'ha començat a materialitzar.

A banda dels desperfectes que va provocar l'esfondrament de la teulada a causa d'un episodi de pluges continuat, segons l'alcaldessa de Castellbell i el Vilar, Montserrat Badia, l'edifici «havia quedat molt obsolet, tant per encabir-hi tot el personal que necessites per tirar endavant tots els serveis públics que hi ha actualment i que abans no hi eren com pel que fa a l'accessibilitat i telecomunicacions».

En aquesta segona fase de treballs, a banda de refer la coberta, les obres de remodelació de l'ajuntament inclouen el pati, part de la planta baixa i la planta primera. També s'habilitarà una nova planta sotateulada que servirà de sala polivalent per a exposicions, xerrades o per a altres activitats, i s'instal·larà un ascensor que les connectarà totes, amb la qual cosa l'edifici «s'adequarà a la nova normativa d'accessibilitat i noves tecnologies», apunta Badia.

Entre altres coses, l'edifici disposarà de més despatxos i sales per donar cabuda a tot el personal i evitar haver de compartir sales de reunions com fins ara, i en paral·lel, es refarà la instal·lació elèctrica, de calefacció, climatització i ventilació, i s'actualitzaran els sistemes de protecció contra incendis per adaptar-los a la normativa actual.

La nova sala de plens que s'ha condicionat a l'antiga biblioteca del carrer de Joan Grau i que ha de substituir la provisional que hi ha al centre cultural Joan Masats acollirà, mentre durin les obres, una part del personal de l'Ajuntament, que es repartirà entre aquests dos espais.

D'altra banda, les obres també inclouen la rehabilitació de la façana de l'edifici, que recuperarà el seu aspecte original amb pedra vista. L'actuació s'emmarca en la iniciativa del consistori de «recuperar tots els edificis que formen part del patrimoni arquitectònic i la història del municipi». Darrerament, el poble també ha recuperat l'antiga façana del Casino Borràs, que ha estat rehabilitada respectant la construcció original.

Les obres de reforma de l'ajuntament tenen un cost d'uns 700.000 euros, més de la meitat dels quals estan finançats per la Diputació de Barcelona i la resta amb recursos propis.

Els treballs a l'edifici consistorial han obligat a ocupar un tram de vorera de l'avinguda Joaquim Borràs i s'han hagut d'eliminar places d'aparcament de la mateixa via. D'aquesta manera es mantenen els dos carrils de circulació i el trànsit rodat no es veurà afectat per les obres.