El curs escolar arrencarà a la Catalunya Central amb 6.324 docents,188 més que l'anterior

Un total de 73.482 alumnes de l'etapa escolar obligatòria, de 3 a 16 anys, començaran dilluns vinent el nou curs escolar a les comarques de la Catalunya Central (Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Osona i Solsonès), una xifra que suposa un lleuger increment de 90 estudiants respecte el curs passat. Mentre que hi ha un descens dels alumnes d'infantil i primària es registra un augment a secundària. El professorat ascendirà a 6.324 professionals, 188 més que el curs anterior.

Dilluns vinent un total de 4.642 nens i nenes iniciaran la seva etapa d'escolarització obligatòria a P3, 243 menys que fa un any. En conjunt, l'alumnat d'ensenyament infantil i primari suma 49.045 alumnes i es redueix respecte el curs passat, amb 597 estudiants menys. Per contra, en l'Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) aquest curs s'han matriculat 24.437 alumnes, 687 més que el 2019-2020. D'aquests, 6.324 s'incorporen a primer d'ESO, segons les dades facilitades pels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central.

El nou curs arrencarà a les comarques centrals amb la incorporació de set nous instituts escola, 3 a la comarca d'Osona, 3 més a l'Anoia i un al Solsonès. En concret, en aquestes dues darreres comarques, es tracta de l'IE Renaixença dels Hostalets i Pierola, l'IE Castell d'Òdena, l'IE Piera i l'IE La Vall de Lord de Sant Llorenç de Morunys.

Solsona ofereix el batxibac

Pel que fa a l'ensenyament no obligatori, en el cas del batxillerat, amb dades provisionals del mes d'agost, hi haurà un total de 5.688 estudiants repartits en 231 grups. Com a novetats destaquen la incorporació del batxillerat a l'Institut Badia i Margarit d'Igualada i que l'Institut Francesc Ribalta de Solsona oferirà el batxibac, que permet a l'alumnat cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l'horari lectiu del batxillerat en llengua francesa.



Nova oferta de cicles formatius

Quant els cicles formatiu de grau mitjà i superior tan en centres públics com concertats el termini de matriculació acabava aquests dilluns i el departament encara no disposa de les dades d'aquest curs. Pel que fa a la nova oferta de cicles formatius, en els de Grau Mitjà l'Institut Guillem Catà de Manresa incorpora el de Farmàcia i Parafarmàcia i afegeix un nou grup del de Cures Auxiliars, l'Institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada incorpora el cicle de conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural i el centre Milà i Fontanals d'Igualada el de Carrosseria i també el Grau Superior d'Automatització i Robòtica Industrial. Per la seva banda, l'Institut Moianès incorpora un programa de Formació i Inserció d'Auxiliar de vendes i oficina d'atenció al públic.



Reforç de l'escola inclusiva

També hi haurà noves dotacions de Suport Intensiu per la l'Escolarització Inclusiva (SIEI) . En total hi ha 65 SIEI a la Catalunya Central, amb 14 noves incorporacions a les escoles Dolors Martí i Badia d'Igualada, Serra i Húnter de Manresa, Josep Orriols i Roca de Moià, Sant Pere de Monistrol de Montserrat, Catalunya de Navarcles, Joncadella de Sant Joan, les Pinediques de Taradell i La Sínia de Vic, l'escola Pia d'Igualada, la Vedruna de Berga i Manlleu i al Joviat de Manresa. També hi ha noves dotacions als l'Institut Escola Sant Jordi de Navàs i el Mig-Món de Súria. Aquest curs també s'obrira una nova Aula de Suport Integral (AIS)al Centre Jeroni de Moragas d'Ampans, a Santpedor.

També es contempla un reforç de l'escola inclusiva arran de la covid-19. En concret, s'incorporaran als centres de la Catalunya Central 18 tècnics d'integració social, 37 tècnics especialistes d'educació infantil i 5 educadors socials.

Per etapes, 14.750 nens i nenes començaran el curs a infantil, 4.642 dels quals s'incorporen a P3, 34.295 cursaran primària i 24.432 secundària.