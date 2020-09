Santpedor rep el llegat gràfic i documental de Pere Vila i Rovira

L'Ajuntament de Santpedor ha rebut el llegat fotogràfic i documental de Pere Vila i Rovira. El seu fill, Josep Vila, ha cedit tot el fons documental del seu pare al poble en un acte intern, on ha lliurat tota la seva col·lecció fotogràfica i documental sobre Santpedor, inclòs l'original de la seva obra manuscrita Visió de Santpedor, que és una crònica del segle XX local a través de més de 500 fotografies, tant pròpies com de més antigues aportades per altres persones.

A més de les imatges originals utilitzades per a la seva obra, inclou altres textos que testimonien aspectes de la vida del poble i diverses col·leccions, entre les quals en destaquen una de timbres d'entitats i comerços santpedorencs i una altra de capçaleres de factures de negocis locals.

Nascut a Santpedor, Pere Vila i Rovira va morir fa 5 anys. Va treballar a la fàbrica tèxtil Llovet com a teixidor i era una persona molt activa en la vida social del poble, amb una especial vinculació al Sindicat Agrícola. De formació autodidacta, era un gran aficionat a la història local i a la fotografia, i amb la seva càmera va immortalitzar la vida de Santpedor dels darrers 50 anys.

L'alcalde de Santpedor, Xavier Codina, ha mostrat el seu agraïment als fills de Pere Vila la cessió de tot aquest material que ara es catalogarà i se'n faran tasques de conservació abans de poder-lo posar a disposició del poble. S'estima que hi ha més de 8.000 documents entre fotografies i altre material. Per la seva banda, el fill de Pere Vila, Josep Vila, ha destacat la voluntat del seu pare de recopilar informació del poble, «una passió a la qual va dedicar moltes hores i va ser molt constant». Segons recorda, «anava a tot arreu amb la seva càmera de fotografia i també recopilava fotografies antigues».