Navarcles ja té en marxa les obres del nou CAP, que preveu per a final del 2021

Després d'un temps de retard a causa de la covid, finalment han pogut arrencar les obres de construcció del futur ambulatori de Navarcles, que tot i la demora es preveu que es puguin enllestir dins del termini inicialment previst, a final del 2021. Les executa Infraestructures de Catalunya per encàrrec del CatSalut, i tenen un cost aproximat de 2,8 milions d'euros (que inclouen el projecte, l'obra i l'equipament).

El futur CAP s'està construint en uns terrenys de l'avinguda de Lluís Companys cedits per l'Ajuntament. Amb els fonaments acabats, els treballs ja deixen veure els primers murs i alguns pilars de l'estructura de l'edifici, que ocuparà uns 1.000 metres quadrats distribuïts en una sola planta, que inclourà una vintena de consultes en un espai més ampli i lluminós que el que hi ha a les instal·lacions actuals.

En concret, hi haurà tres consultes de medicina de família i tres d'infermeria, una de pediatria (també amb el seu propi servei d'infermeria), una consulta d'emergències i una de tractaments, dos boxs per a extracció de sang, i tres consultes més, per a l'odontòleg, la llevadora i una de polivalent. També es construirà una aula d'educació sanitària i es reservaran espais destinats a personal. A banda de l'edifici i l'equipament interior, que va a càrrec de la Generalitat, es preveu arranjar tot l'entorn amb un projecte paral·lel que preveu una placeta i una àrea enjardinada. D'això se'n cuidarà l'Ajuntament, que ja té l'obra pressupostada, i que hi treballarà de seguida que es vagi enllestint l'edifici per donar continuïtat a les dues intervencions, de manera que es pugui estrenar l'obra en conjunt del tot acabada abans de finalitzar el 2021.

Aquesta infraestructura s'afegirà a un ampli espai de serveis amb els col·legis, l'escola bressol i ara amb el CAP, però que a la llarga s'ha d'acabar de completar amb noves construccions que configuraran un nou sector al centre del poble on hi havia hagut les naus de l'antiga Dresca, en un espai ara en desús. L'Ajuntament ja va adquirir fa uns mesos una porció de terreny del solar, que està pendent d'un pla urbanístic per veure com s'acaba desenvolupant, ja sigui amb espais residencials o amb altres serveis, segons ha apuntat l'alcalde de Navarcles, Josep Maria Feliu.