Una bagenca perd la plaça a l'escola d'Avinyó a causa d'un error d'Educació

La veïna M. M. D. de la comarca del Bages, que prefereix conservar l'anonimat, denuncia la pèrdua de la plaça com a tècnica especialista d'educació infantil (TEEI) a l'institut escola Barnola d'Avinyó, que se li havia atorgat el mes d'agost, a causa d'un error administratiu del departament d'Educació. L'educadora lamenta que es troba en una situació de vulnerabilitat, sense una resposta per part de l'administració, mentre observa com professionals amb menys mèrits apuntats a la llista de la borsa de treball del personal d'administració i servei (PAS) ja s'han incorporat a diferents centres educatius.

La tècnica especialista en educació infantil acumula més de deu anys d'experiència en el món de l'ensenyament, ha prestat serveis de reforç al cicle de parvulari de diferents escoles de la comarca. Després d'un temps cobrint substitucions, el dia 13 d'agost va rebre una notificació que li anunciava l'adjudicació d'una vacant com a TEEI al centre Barnola d'Avinyó, però dues setmanes després va rebre un correu que indicava que la plaça quedava cancel·lada sense donar cap explicació. «Des d'Educació m'asseguren que em destinaran a un altre centre, però els dies passen i tinc por de quedar-me sense feina», destaca.

Durant les setmanes en què constava com a no disponible a la borsa de treball, atès que cobria la vacant a l'institut escola Barnola d'Avinyó, diversos professionals amb menys mèrits i, per tant, amb una puntuació inferior, van obtenir un lloc de treball en diferents centres. D'aquesta manera, un cop li van haver denegat la plaça, es va trobar que moltes persones amb una posició inferior a la llista havien passat davant seu i ella tornava a estar al mateix lloc de la llista i sense feina. En aquest sentit, reclama que el departament revisi l'adjudicació de places i que aquestes siguin atorgades valorant la puntuació de cada professional.

La història de la bagenca també va arribar a l'equip directiu de l'institut escola d'Avinyó. El director del centre, Ricard López, explica que van rebre amb entusiasme la notícia sobre la incorporació d'una TEEI per reforçar l'atenció als alumnes de P-3. «Dues setmanes després, però, el departament ens va avisar que el nostre centre s'havia inclòs en la dotació de personal TEEI per error», lamenta López.

De fet, fonts d'Educació van reconèixer ahir a Regió7 que el mes d'agost es van adjudicar les noves dotacions de TEEI a la Catalunya Central i s'hi van incloure 9 casos per un error administratiu. També van afirmar que, ara com ara, pràcticament tots els casos estan reconduïts i, en el cas de la TEEI que havia de cobrir un reforç a l'escola d'Avinyó, apunten que se li atorgarà la primera substitució que sorgeixi.

Per la seva banda, la responsable del personal laboral de CCOO, Conxita Mañé, considera que l'educadora que ha fet públic el seu cas es troba en una «situació d'indefensió, ja que ella comptava amb aquesta feina». Mañé posa de manifest que s'han detectat errors en l'atorgament de places arreu de Catalunya i assenyala que les deficiències es deuen a «una manca de previsió del departament i una mala gestió dels Serveis Territorials». Per últim, conclou que el personal de reforç a les escoles és més necessari que mai.