La Festa de la Verema del Bages se celebrarà amb aforament limitat

La pandèmia no ha fet enrere els organitzadors de la Festa de la Verema del Bages (l'Ajuntament d'Artés i el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Pla de Bages), que aquest dijous n'han anunciat una nova edició, la 25a, que tindrà lloc del 2 al 4 d'octubre a Artés.

Sota el lema "Serà diferent, però serà la Verema", la festa "vol posar en valor la festa vol fomentar la Cultura del Vi, posant en valor el patrimoni de la vinya i el vi del territori, el vins com a producte de proximitat i l'esforç dels vinicultors i cellers que tot i la pandèmia, segueixen treballant dia a dia per omplir de vi i vida les ampolles de la DO Pla de Bages", expliquen els seus promotors, que afegeixen: "La festa se celebrarà amb major o menor presencialitat però la festa "serà".

La situació generada per la covid-19 fa que la comissió organitzadora treballi amb un format amb activitats d'aforament limitat i a les quals només es podrà accedir amb reserva prèvia. La programació i els enllaços per les reserves s'estan enllestint i properament es faran públics. El programa es podrà consultar a www.festaveremabages.cat.

Concurs d'Instagram #25veremesBages



De fet, els actes de la 25a Festa de la Verema del Bages ja han començat, amb un concurs a Instagram, a través del hastag #25veremesbages, on tothom qui ho vulgui pot publicar una fotografia relacionada amb la verema i els vins del Bages amb l'etiqueta #25veremesBages. De totes les fotografies concursants, hi haurà dos premis: un per a la foto amb més "m'agrada" i un altre per a la millor foto, escollida per un jurat.

Els premis consistiran en un pack d'enoturisme a la comarca del Bages, amb àpat, maridatge i pernocta al Mas de la Sala de Sallent i la visita a un celler de la DO Pla de Bages, i un lot de vins, caves i productes locals d'Artés.