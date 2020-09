11-S al Bages: Prop de mig miler de vehicles protagonitzen la rua cap a Lledoners

Santpedor dona el tret de sortida amb una cinquantena de vehicles a l'esplanada de davant el camp de futbol vell a la caravana que recorrerà la comarca fins a Lledoners, organitzada per diverses sectorials de l'ANC del Bages, i a la que es preveu que es vagin sumant vehicles a mesura que avanci el recorregut per una desena de poblacions. Poc després de les 5 s'ha llegit el manifest reivindicatiu des del megàfon del cotxe que encapçalarà la marxa, s'ha cantat els Segadors (amb la gent dins dels cotxes) i a les 17.14 ha començat entre forts cops de clàxon la caravana en direcció a L'aparcament de l'antiga discoteca Menfis, on es donarà oficialment el tret de sortida de l'acte.

La cua de vehicles ha arribat a les 17:30 hores a Menfis, lloc on ha començat oficialment la caravana. Ha estat en aquest a l'aparcament de l'antiga discoteca de Manresa on molta gent vinguda d'arreu i motards s'ha unit a l'acte. Mitja hora més tarda la rua ha arrencat amb prop de 200 vehicles participants.

Els primers cotxes de la rua han arribat a 3/4 de 8 a Lledoners. Durant les dues hores que ha durat la caravana, aquesta ha passat pels municipis de Sallent, Sant Joan de Vilatorrada, Súria, Manresa, Sant Vicenç de Castellet i Sant Salvador de Guardiola. Ha estat en el canvi de sentit de Sant Salvador de Guardiola on alguns conductors s'han confós i han avançat la capçalera.

Als voltants del centre penitenciari, prop d'unes 150 persones, entre elles Joan Bonanit, han rebut els primers cotxes de la caravana. Prèviament els assistents hi han muntat altaveus per animar el pas de la rua que finalment ha estat composta per 415 cotxes i una quinzena de motos.

A les 20:15 la rua s'ha aturat per poder dur a terme la salutació de Joan Bonanit als polítics presos entre aplaudiments de la gent present al pla de Lledoners. Tot seguit els assistents han dut a terme el Cant de la Senyera i han cridat en múltiples ocasions "llibertat presos polítics" abans de reprendre la marxa.