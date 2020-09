La Festa de la Verema del Bages se celebrarà a l'octubre amb límit de capacitat als actes

La Festa de la Verema del Bages arribarà enguany a la 25a edició amb la voluntat de preservar el seu paper divulgador a l'hora de reivindicar el patrimoni vitivinícola de la comarca i atraure visitants d'arreu amb ganes de conèixer els productes de la zona. El certamen, que se celebrarà el primer cap de setmana d'octubre, tornarà a tenir el seu epicentre a Artés, que acollirà activitats entorn del vi i la vinya amb capacitat limitada per fer front a la covid-19.

La comissió organitzadora de la festa adaptarà els actes a la situació actual de pandèmia. En aquest sentit, treballa en un programa d'activitats en què es tindrà en compte la capacitat de cada proposta. Els interessats només podran accedir als actes si prèviament reserven una plaça a través d'uns enllaços que ben aviat estaran disponibles. El programa es podrà consultar a la web: www.festaveremabages.cat.

Sota el lema «Serà diferent, però serà la verema», la festa «pretén mantenir la seva essència i fomentar la cultura del vi, i posar en valor el patrimoni de la vinya i el vi del territori, els vins com a producte de proximitat i l'esforç dels vinicultors i els cellers», expliquen els promotors, que afegeixen: «El certamen se celebrarà amb més o menys presencialitat, però la festa serà».



Un concurs a Instagram

De fet, els actes de la 25a edició de la Festa de la Verema del Bages ja han començat, amb el tradicional concurs d'Instragram, on tothom qui ho vulgui pot publicar una fotografia vinculada amb la verema i els vins del Bages sota l'etiqueta: #25veremesBages. Entre totes les fotografies dels concursants, només un parell seran premiades. Un dels guardons se l'endurà la fotografia que tingui més «m'agrada» a les xarxes i, l'altre premi l'obtindrà la millor instantània seleccionada per un jurat. Els premis consistiran en un val d'enoturisme a la comarca del Bages, que inclourà un àpat, un maridatge, una nit al Mas de la Sala de Sallent, la visita a un celler de la DO Pla de Bages i un lot de vins, caves i productes locals d'Artés.



Un homenatge al vi amb història

La Festa de la Verema del Bages és una celebració de culte al món del vi i la vinya a la comarca. Cada any, quan arriba el certamen, el nucli antic d'Artés esdevé un autèntic escenari a l'aire lliure en reconeixement de la dilatada cultura vitivinícola bagenca. En l'edició anterior, els organitzadors de la festa van constatar el creixent interès dels visitants forans per assaborir els vins locals de la zona i conèixer la història de la vinya al Pla de Bages. Un territori que té una Denominació d'Origen que abasta unes cinc-centes hectàrees de vinya, distribuïdes per vint-i-set municipis. En total, quinze cellers elaboren vi i dos produeixen cava.