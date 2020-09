Navarcles posa a punt el complex amb piscina coberta i gimnàs per estrenar-lo a l'octubre

Navarcles podrà disposar del nou complex esportiu municipal amb piscina coberta i gimnàs que ha construït al costat de les piscines d'estiu a mitjan octubre. Així ho preveu l'Ajuntament, que està ultimant els preparatius de cara a la seva obertura, pel que fa tant a les instal·lacions com a les mesures que s'hauran de prendre per garantir les distàncies i la seguretat dels usuaris en l'actual context de pandèmia.

De fet, ja fa unes setmanes que l'estructura està construïda, i pel que fa a l'obra només falta completar un fals sostre i una de les sales. Tanmateix, abans d'obrir s'han d'acabar de fer les oportunes comprovacions dels circuits i la maquinària que ha de clorar, filtrar i escalfar l'aigua de la piscina, i també s'han d'equipar les diverses sales, incloent-hi el gimnàs amb els corresponents aparells. També s'està adequant l'accés exterior

La gestió del futur complex esportiu Tres Pins serà municipal, i donarà servei a una població potencial d'uns 7.000 habitants, comptant els que té Navarcles, «i els que puguin venir de Calders o Talamanca, i fins i tot de Sant Fruitós», que ja disposen d'un servei d'aquestes característiques però de caire privat, apunta l'alcalde de Navarcles, Josep Maria Feliu. Serà un edifici de dues plantes amb l'accés principal per l'avinguda Piscines i Esports, i connectat directament amb les piscines d'estiu i amb les pistes de tennis i pàdel. Aquestes darreres també s'arranjaran coincidint amb l'obertura del nou equipament.

La planta baixa tindrà un espai de recepció i una cafeteria al costat de la piscina coberta, amb un sol vas de 20 metres de llargada i 8 d'amplada i una fondària uniforme d'1,30 metres. També hi haurà sales de neteja i d'infermeria, i els vestidors amb les corresponents taquilles i serveis. Aquesta planta i la primera es connectaran per escales o ascensor, que donaran accés al gimnàs, subdividit en una sala de 100 m2 per a activitats dirigides amb vistes a la piscina de sota, una altra de musculació i cardiovascular de 150 m2, i una darrera de 75 m2 per fer spinning. La primera també tindrà una sala preparada per a fisioteràpia i massatges, un magatzem i lavabos.



La capacitat, per concretar

En condicions normals es calcula que en el futur complex hi podrà haver unes 120 persones fent ús en el mateix moment del gimnàs, les piscines i les pistes de tennis i pàdel, però l'Ajuntament està acabant d'estudiar quina serà la capacitat que es permetrà en l'actual context de pandèmia. «El que és clar és que es prendran les mesures necessàries tant de neteja i desinfecció com de distància i de control», apunta l'alcalde, mitjançant un sistema informatitzat que en tot moment permetrà saber la quantitat de gent que hi ha. Tampoc no es descarta haver de demanar cita prèvia, per exemple, per a la piscina.