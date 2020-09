Sant Fruitós ajorna la construcció de la rampa de la passarel·la de la Rosaleda

La construcció de la rampa d'accés a la passarel·la de la Rosaleda de Sant Fruitós, que s'havia d'executar properament, haurà d'esperar, com a mínim fins a l'any que ve. L'actual govern tripartit d'ERC, JxSF i PSC ha decidit ajornar l'obra després que la licitació del projecte, dissenyat per l'anterior govern de Gent fent Poble (GfP), quedés desert.

«Hem de veure què ha fallat i fer alguna cosa amb cara i ulls, però ja som a setembre», apunta l'alcaldessa, Àdria Mazcuñan, i entenent que tampoc hi hauria temps per completar l'obra dins d'aquest any, s'ha optat per donar un marge més ampli de temps per reformular la proposta, amb la intenció d'incloure-la en el pressupost municipal del 2021. La decisió no ha agradat al grup de Gent fent Poble, ara a l'oposició, que considera que d'aquesta manera «es deixa els veïns i veïnes de la Rosaleda sense una infraestructura acordada amb l'associació de veïns i amb la qual es completa la infraestructura que serveix per travessar la carretera de Vic de forma segura i còmoda».

Al mateix temps, el govern municipal ha decidit destinar part dels diners que hi havia previstos per fer la rampa (que es licitava per 82.000 euros) a altres propostes per a enguany, com són la reactivació empresarial del municipi i la construcció d'un skatepark a la zona esportiva del polígon Riu d'Or de Sant Fruitós.

Aquestes operacions es podran fer efectives després que al darrer ple municipal va aprovar una modificació de crèdit amb els vots a favor del govern tripartit, mentre que els regidors de GfP hi van votar en contra. Aquesta modificació permetrà atorgar una subvenció extraordinària a l'APAES per enfortir i reactivar el teixit empresarial del municipi, amb un import de 16.900 euros, mentre que es destinarà una partida a l' skatepark. Aquesta nova zona lúdica està projectada en una parcel·la a tocar de l'entrada del camí ral que enllaça amb el nucli urbà, entre els carrers Pedraforca i Moixeró.

L'actual govern recorda que aquest nou equipament esportiu ja ha estat licitat però no s'han pogut començar els treballs perquè no s'havia destinat l'import econòmic necessari per poder començar les obres. L'Ajuntament assegura que totes dues accions es duran a terme abans que finalitzi l'actual exercici.