Avinyó farà una festa major reduïda i amb reserva prèvia

Amb un programa més reduït i la pista polivalent com a centre neuràlgic, Avinyó celebrarà, a partir de divendres i fins dilluns vinent, la seva festa major. L'emergència sanitària ha comportat que el programa d'enguany s'hagi escurçat, però manté l'essència de cada any amb concerts per a totes les edats i espectacles familiars. En aquesta ocasió s'introdueix l'obligatorietat de fer reserva per assistir als actes, ja que la capacitat de la pista polivalent serà limitada a causa de la normativa per fer front a la covid-19.

Els actes de la Festa Major d'Avinyó començaran divendres, a 2/4 de 10 del vespre, amb un espectacle inaugural. Tot seguit, hi haurà una mostra de foc a la cruïlla entre els carrers Manresa i Gavarresa, a càrrec de les Bèsties del Morrut, i, finalment, un concert amb el grup Hey! Pachucos a la sala polivalent.

Un dels actes que habitualment tenen més participació de la festa, el concurs de paelles i el posterior dinar popular, es farà dissabte però a través d'Instagram. Tothom qui ho vulgui pot preparar les paelles a casa i compartir el procés d'elaboració a les xarxes per participar al concurs. Sí que seran presencials l'espectacle familiar de la companyia DeParranda, el quinto de festa major i el concert de la nit amb Koers, el mateix dissabte. Diumenge, hi haurà una despertada amb l'animació d'una xaranga, espectacle familiar i concerts de l'orquestra Selvatana i Timbason. Els actes acabaran dilluns amb un homenatge a la gent gran i un concert.

La reserva prèvia de localitats per participar als actes es pot fer al centre cívic Can Tutó, i cada persona pot reservar un màxim de 8 entrades per activitat.