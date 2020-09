Els santpedorencs es gronxen en el paisatge

Una família de Santpedor va construir a principi de l'any passat un gronxador de fusta en un racó del turó de la Granada, situat al terme municipal del poble. Un autèntic mirador des d'on es poden observar els conreus de secà del Pla de Bages i les muntanyes de Montserrat al fons. En aquell moment, poc imaginaven que la seva acció animaria altres veïns a instal·lar per iniciativa pròpia més gronxadors en diferents racons elevats del poble i de la comarca. Ara, els seients de fusta suspesos enmig del bosc s'han convertit en un reclam per als caminadors i ciclistes i l'Ajuntament de Santpedor vol consolidar una ruta per seguir-los la pista.

Els santpedorencs Mome García, Lluís Ortega i els seus dos fills, Arnau i Nael Ortega, s'han convertit sense pensar-s'ho en els precursors d'un grup de veïns que de forma espontània han traçat un camí ple de gronxadors penjats als arbres. «Tot va començar amb una idea fortuïta. Era el primer dia de l'any 2019 i vam decidir fer una petita excursió per l'entorn. Mentre caminàvem, vam veure un mirador des d'on contemplar les vistes i, de seguida, vaig pensar que allà seria ideal col·locar-hi un gronxador», explica la mare. Enlloc de deixar la idea en l'aire, la família va decidir retornar al mateix punt, unes hores més tard, amb cordes i un tauló de fusta. «Entre quatre mans, el vam lligar sota el tronc d'un arbre i, de seguida que vam poder, vam començar a gronxar-nos davant del paisatge meravellós», recorda el pare.

Aquesta és la història del primer gronxador, situat al corriol de la Creu de la Fusta, del turó de la Granada. Arran de l'aparició d'aquest element integrat al bosc, que va captivar caminadors i ciclistes, van començar a aparèixer més gronxadors en altres racons de la comarca amb bones panoràmiques. I, si bé aquests gronxadors es van mantenir durant un temps força desconeguts, es van començar a popularitzar entre els veïns després del confinament, quan voltaven més per l'entorn natural del poble a causa de les restriccions en la mobilitat.

La naturalesa local

L'Ajuntament de Santpedor i el centre excursionista 2x2 del poble han dissenyat una ruta que enllaça cadascun dels gronxadors i, al mateix temps, posa en valor diferents elements culturals de la zona. El camí és circular i ressegueix cinc gronxadors amb vistes als termes municipals de Santpedor, Castellnou de Bages i Sallent. Des del turó de la Granada, on es pot gronxar-se amb la silueta de Montserrat i Sant Llorenç del Munt davant, passant per les bar-raques del camí de Comelles i el turó de Cellers, fins a arribar al serrat Blanc, on es troba l'últim gronxador.

Des del consistori, la voluntat és consolidar aquest itinerari per posar en valor l'entorn natural del municipi «sense oblidar que és un camí traçat pels veïns i, per tant, són ells els protagonistes», remarca el regidor de Turisme de l'Ajuntament, Antoni Puiggròs. Un dels membres de l'entitat 2x2, Oriol Reguant, coincideix amb el regidor i sosté: «La ruta és bella perquè està viva. D'un dia a l'altre, poden aparèixer gronxadors nous».