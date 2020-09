Sant Vicenç celebra amb èxit l'Aplec de Castellet, en format més reduït i al nucli del poble

Sant Vicenç ha celebrat aquest diumenge un Aplec de Castellet atípic, lluny del santuari i en un format reduït, però que com a mínim ha permès mantenir la tradició i recuperar parcialment el pols de l'activitat cultural d'entitats locals enmig de l'actual situació de pandèmia.

La festa es va traslladar al nucli del poble per evitar concentració de gent al turó de Castellet, un espai natural de dimensions més limitades, on se celebra tradicionalment aquesta festa. Enguany, doncs, la missa va tenir lloc a l'església parroquial, tot i que amb la presència de la imatge de la verge que tradicionalment presideix l'aplec. Durant l'eucaristia es va poder fer l'ofrena floral a la imatge i, en acabat, es van interpretar els tradicionals goigs.

Els barons de Castellet, gegants de Sant Vicenç, es van plantar a la porta d'entrada al temple, i a la sortida de missa van encapçalar una petita cercavila (sense canvis de portadors, per complir amb les mesures per la covid-19), acompanyats dels grallers de la Colla de Geganters, fins al parc de la Mare, situat a pocs metres de distància.

Aquest va ser l'espai que enguany es va habilitar com a escenari per a l'aplec de petit format i adaptat a les normes pel coronavirus (recinte delimitat i amb cadires per fixar un aforament controlat i amb distància social entre els assistents). Acabada la cercavila, els assistents van poder fer un tastet d'Aplec amb l'actuació de l'Esbart Dansaire Santvicentí, que va oferir dues peces dels entremesos del Ball de Gitanes, una audició de sardanes a càrrec de la Cobla Vila d'Olesa, i la interpretació, a la mitja part, del tradicional Vals de Castellet, el ball dels gegants de Sant Vicenç. L'Aplec estava organitzat des de la Colla de Geganters de Sant Vicenç de Castellet amb la col·laboració de l'Ajuntament.