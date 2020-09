L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet obre diverses convocatòries d'ajuts del Pla de Reactivació Econòmica i Social

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha obert diverses convocatòries dels ajuts corresponents al Pla de Reactivació Econòmica i Social. En el marc de la campanya "ReiniciemSVC", es posa a disposició dels professionals autònoms i comerciants del municipi 60.000 euros amb ajuts d'un mínim de 200 euros per a professionals autònoms i 300 per a comerciants que hagin hagut de tancar o hagin reduït la seva activitat. Pel que fa a les beques a infants, es destina una partida de 26.500 euros per a llibres i material escolar, que ja es poden demanar, i per a activitats esportives, culturals i educatives.

El Pla de Reactivació Econòmica i Social de Sant Vicenç de Castellet compta amb una dotació econòmica de 210.000 euros per ajudar a fer possible l'impuls econòmic i el foment de l'ocupació.



Els vals de compra i els microcrèdits, a punt

Durant els propers dies també s'aprovaran les bases de les convocatòries de microcrèdits i dels vals de compra de 60 euros per a gastar al comerç local adreçats a persones desocupades i famílies en situació de vulnerabilitat. Es calcula que l'ajut beneficiarà més de 300 famílies, que al mateix temps, dinamitzaran el comerç de proximitat. Pel que fa als microcrèdits, una actuació vinculada a plans de viabilitat previs, s'hi es destinen 40.000 euros a interès zero d'entre 3.000 i 5.000 euros per a autònoms i pimes.

Pla transversal

El Pla de Reactivació Econòmica i Social de Sant Vicenç de Castellet reforça les mesures socials en l'àmbit de les persones grans, en què es potencia l'atenció dels serveis d'atenció domiciliària, àpats a domicili i teleassistència amb una dotació econòmica de 15.000 euros. També hi ha hagut partides per a artistes locals i un pla d'ocupació de 15.000 euros.

Finalment, el Pla recull un ajut de 17.000 euros per a material sanitari per a les entitats que han hagut d'adaptar les seves activitats per evitar la propagació de la Covid-19.