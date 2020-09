Sant Fruitós estrena un nou espai polivalent destinat als joves al Nexe

Els joves de Sant Fruitós de Bages disposen des d'aquesta setmana d'un nou espai polivalent per realitzar activitats culturals i de lleure. Es tracta del Nexe Espai Jove, unes instal·lacions de 460 metres quadrats ubicades al semisoterrani del Nexe-Espai de Cultura, que es van estrenar ahir, coincidint amb l'inici del nou curs escolar.

Aquest nou equipament disposa de sales per a l'estudi i el treball en grup, una sala polivalent per a activitats diverses, una cuina per fer cursos i tallers, zones adaptades per a l'assaig de grups musicals, i també una zona d'exposicions. A més, s'hi ha ubicat el punt d'informació de l'àrea jove de l'Ajuntament, i l'interior d'aquest espai s'ha dotat de nous equips informàtics i s'hi ha habilitat una zona d'oci amb jocs de taula, un billar, una taula de ping-pong, i un futbolí. De cara a la seva obertura, s'ha treballat amb un programa d'assessorament en clau de gènere que ha permès incorporar propostes des de la perspectiva de diversitat sexual i de gènere.

El Nexe Espai Jove estarà obert de dilluns a dijous de 2/4 de 5 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, i els divendres de 2/4 d'11 del matí a 2/4 d'1 del migdia. L'Ajuntament preveu organitzar una jornada de portes obertes per ensenyar el nou equipament a tota la ciutadania, però de moment encara no té data perquè s'organitzarà tan bon punt les restriccions sanitàries ho permetin.



Amb l'accés controlat

L'Ajuntament de Sant Fruitós ha treballat en un pla d'obertura de l'equipament per garantir el màxim les mesures de seguretat en l'actual context de pandèmia, i entre altres coses s'estableix l'obligatorietat de dur la mascareta a tot el recinte, de mantenir la distància entre els usuaris, i de complir les normes que indiquen tant la cartelleria com la senyalització.

També s'ha limitat la capacitat, i s'ha establert que els espais d'estudi i reunió i el punt de trobada tinguin una capacitat màxima de deu persones, mentre que en l'espai central hi podrà haver fins a quatre usuaris.

A més, per accedir a l'equipament serà obligatori l'entrega d'una declaració responsable, si bé l'únic espai on caldrà demanar cita prèvia per poder-ne fer ús és la sala de jocs, amb l'objectiu de garantir que no es barregin col·lectius de joves.