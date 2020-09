Santpedor tanca la temporada d'estiu de la piscina municipal amb un balanç positiu

La piscina de Santpedor tanca una de les temporades d'estiu més atípiques que es recorden. Hi havia el reclam d'estrenar el vas gran que s'ha renovat completament aquest hivern però l'obertura estava a l'aire a l'inici de temporada degut a les restriccions provocades per la prevenció de la Covid19. Finalment i en el moment en què es van flexibilitzar les mesures decretades per les autoritats sanitàries, Santpedor va obrir a principis de juliol la piscina municipal renovada i dos mesos després tanca amb un balanç positiu.

La piscina ha obert amb un aforament limitat. De fet, la manera com es comptava l'aforament també es va revisar i es tenia en compte el nombre de persones recomanat per metre quadrat al voltant dels vasos de les piscines, és a dir a l'entorn (gespa, sorra, parterre). Així, a la piscina de Santpedor va obrir amb un aforament de fins a 600 persones i segons responsables de les instal·lacions en els dos mesos que ha estat oberta no s'ha arribat a sobrepassar els 400 usuaris a les instal·lacions. També es van vendre molts menys abonaments que altres anys, un total de 1462 socis. D'entrades s'han acabat venent prop de 6.000. La reducció d'aforament i les activitats ha donat un aspecte familiar a la piscina com feia anys que no es veia.

Segons el regidor d'Esports, Agustí Comas, l'Ajuntament ha entès l'obertura de la piscina com un servei al poble. "Ha vingut poca gent i hem mantingut unes mesures que han permès gaudir del bany amb tranquil·litat". Especialment als matins, la piscina estava poc concorreguda i els banyistes han pogut nedar a plaer. Comas afegeix que "el fet que s'hagi tancat la temporada sense incidents, sense gran volum de gent i sense detectar en els controls cap persona amb símptomes ni positius ja ens permet parlar de bon estiu per a la piscina". També el regidor ha tingut paraules d'agraïment per a tots els usuaris, perquè "s'ha entès la necessitat de complir amb les mesures decretades per la pandèmia i hi ha hagut un molt bon comportament en general per part dels usuaris de la piscina. Malgrat la situació tothom qui ha volgut ha pogut gaudir-ne que era el nostre principal objectiu quan vam decidir obrir".

L'Ajuntament va instal·lar un servei de connexió online amb l'aforament de la piscina, de manera que des de la web es podia saber quanta gent hi havia abans d'anar-hi. Aquest sistema ha funcionat molt bé i ha permès a banyistes decidir si els venia de gust anar a la piscina o no.