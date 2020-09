Una classe de l'escola d'Artés, primer grup confinat al Bages per covid-19

L'Escola Doctor Ferrer d'Artés ha activat el protocol de covid-19 aquest dimecres després que un dels alumnes del centre hagi donat positiu per coronavirus. Es tracta d'un alumne de primer de primària que ha donat positiu en una prova PCR aquest dimecres al matí.

Tal i com marca el protocol, el grup bombolla del qual forma part l'infant haurà de quedar confinat durant 14 dies. Des del centre educatiu, ja s'ha informat a les famílies afectades, així com a la resta de comunitat educativa. D'altra banda, els germans d'aquests alumnes també hauran d'estar confinats fins a saber els resultats de la prova PCR.

Aquest matí el Centre d'Atenció Primària d'Artés ha alertat a l'escola sobre el resultat positiu d'un alumne en una prova PCR. Tan bon punt l'equip directiu ha rebut aquesta informació, s'ha posat en contacte amb els Serveis Territorials d'Educació de la Catalunya Central i amb el Servei d'Epidemiologia de Catalunya.

La directora del centre, Elena Lloses, afirma que aquesta tarda els alumnes d'aquest grup classe ja no han acudit al centre i se'ls ha sotmès a tots ells a una prova PCR, així com també als seus germans. Lloses també destaca que l'escola "segueix fil per randa les mesures per fer front a la covid-19". L'infant que ha donat positiu va acudir al centre dilluns i dimarts sense simptomatologia, segons assenyala la directora.

Aquest migdia, la Generalitat ha informat que el número de grups confinats a tot Catalunya s'ha doblat en 24 hores i ha passat dels 17 ahir als 34 avui. En el seu llistat, però, encara no hi figurava el cas d'Artés.

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha apuntat que encara són "pocs casos" que no permeten valorar l'impacte epidemiològic de l'obertura dels centres escolars. Ha insistit però que l'evidència que es té i les experiències d'altres països fan pensar que "la major part dels casos que es veuran en infants seran positius que no s'hauran contagiat en l'àmbit escolar sinó fora". Ha afegit que els centres no actuarien com un "amplificador" de la transmissió sinó que patiran la situació de l'entorn, que ha reconegut que no és del tot positiva.

Ramentol ha destacat la "importància" que el passat dilluns obrissin els centres escolars i ha fet una valoració "força positiva" del protocol de gestió de casos, tot i que ha indicat que s'aniran introduint les millores que s'observin necessàries. Entre aquestes ha avançat que n'hi haurà en relació amb les escoles d'educació especial.

Amb tot, ha afirmat que en els centres on s'estan detectant casos s'hi estan enviant els equips per fer els cribratges i els estudis epidemiològics. "La primera resposta és positiva", ha assegurat.

El secretari ha explicat també que recomanen a les famílies amb més d'un fill en diferents grups que si un dels infants està l'espera del resultat d'una prova PCR perquè és un cas sospitós de coronavirus, el germà o germans també es confinin fins a obtenir el resultat. En canvi, ha indicat que aquest confinament preventiu dels germans no és necessari si el germà està en quarantena però perquè el cas sospitós és un altre membre del seu grup bombolla.