Inspeccionaran habitatges de lloguer social a Sant Vicenç per detectar ocupacions conflictives

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya han decidit coordinar esforços i treballar de manera conjunta per evitar ocupacions als pisos que gestiona la Generalitat al municipi. En una reunió de la setmana passada, es va acordar fer inspeccions conjuntes per detectar ocupacions de caràcter conflictiu que afecten la convivència dels veïns i iniciar els tràmits per denunciar-los.

Actualment hi ha oberts diferents processos judicials i s'està a l'espera del que dictaminin les sentències per dur a terme els possibles desallotjaments. Des de fa mesos que el consistori reclamava més esforços per abordar aquesta problemàtica.

Durant la reunió, també es va acordar avançar en el projecte de rehabilitació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil per convertir-la en pisos de lloguer social. En un projecte que implica l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, l'Institut Català del Sòl i el propi consistori. Aquest últim va demanar poder gestionar directament un d'aquests pisos per destinar-lo a situacions d'emergència social.