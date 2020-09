L'AMI assegura que la crisi de la covid-19 s'hauria «gestionat molt millor» si Catalunya fos independent

El president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Josep Maria Cervera, ha assegurat que la pandèmia de la covid-19 s'hauria "gestionat molt millor" si Catalunya fos un estat independent. "Les competències que encara avui depenen de l'Estat són les han funcionat pitjor", ha lamentat Cervera en una atenció als mitjans després del consell directiu que l'entitat ha celebrat a Sant Salvador de Guardiola. D'altra banda, pel que fa a la polèmica pels romanents dels Ajuntaments, Cervera ha deixat clar que seguiran reclamant que els consistoris puguin disposar dels romanents i ha denunciat que l'Estat "no pot usurpar contínuament l'autonomia municipal".

Sobre la gestió de la covid-19, el president de l'AMI creu que l'Estat "ha abandonat Catalunya" i ha assegurat que "totes les competències que encara avui depenen de l'Estat són les que han funcionat pitjor". Per això, Cervera creu que "aquesta pandèmia s'hauria gestionat molt millor si fóssim independents amb un estat propi".

Preguntat sobre la polèmica del romanent dels Ajuntaments, Cervera ha dit que l'entitat fa temps que reclama que aquests diners els puguin gestionar els propis consistoris. "Des del món local se sap quines són les necessitats que hi ha als municipis, i no sempre són les mateixes", ha relatat Cervera, que ha afegit que "l'Estat no pot usurpar contínuament l'autonomia municipal i determinar com i en què ens podem gastar els diners".

Tot i que el govern espanyol finalment no va poder convalidar el decret de romanents dels ajuntaments, Cervera ha dit que seguiran reclamant la gestió d'aquests diners. "S'ha demostrat que hem sigut els primers en detectar els problemes i donar respostes" i, per tant, "hem de poder fer ús del romanent si convé endeutar-nos per poder dinamitzar l'economia", ha apuntat el president de l'AMI.