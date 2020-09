En Comú Podem presenta una proposta de resolució per «posar fi als dèficits de la Catalunya Central»

En Comú Podem, en el marc del debat de política general celebrat ahir al Parlament, ha presentat una proposta de resolució per "posar fi als dèficits de la Catalunya Central". La proposta de resolució, que serà votada al Ple del Parlament aquest divendres, contempla propostes en diferents aspectes que els Comuns consideren estratègics per al desenvolupament territorial de la Catalunya Central.

Segons Marc Parés, diputat territorial dels Comuns, "cal fer tot el possible per posar les nostres comarques en disposició de poder avançar econòmica, social i ambientalment. A la Catalunya Central ja veníem d'una situació de molts dèficits d'inversió acumulats, especialment pel que fa a les infraestructures de transport, l'accés a la salut o la pèrdua de pes industrial. Amb la pandèmia aquesta situació s'ha vist agreujada i tenim un risc evident de pèrdua d'ocupació. Creiem que ara més que mai cal una aposta decidida per projectes i sectors clau al territori", assegura el diputat.

Per garantir una mobilitat "accessible, sostenible i segura" demanen reforçar els FGC al Bages amb semi-directes i augmentant freqüències, recuperar el projecte del tren-tram comarcal, i alliberar l'autopista C-16 per disposar d'una via ràpida gratuïta. Així mateix, per "dotar el Bages d'una infraestructura que doni competitivitat industrial a la comarca", els Comuns volen incloure en els plans del Departament de Territori i Sostenibilitat la connexió del ferrocarril del Bages amb el corredor mediterrani per al transport de mercaderies.

També plantegen com a prioritat continuar reivindicant a l'Estat les inversions ferroviàries pendents a la Catalunya Central, concretament el desdoblament de la R3 i les millores promeses a la R4.

Un altre punt proposat és reconsiderar el projecte de la Ronda Sud de Vic, atenent al seu impacte ambiental i a la necessitat de preservar la integritat dels espais agrícoles de l'entorn periurbà de la ciutat.

Sobre la qüestió industrial, el grup parlamentari d'En Comú Podem identifica diferents elements estratègics per a la reactivació econòmica de les comarques de la Catalunya Central, "fomentant un nou model de desenvolupament sostenible que protegeixi l'ocupació i impulsi nous sectors econòmics", reclamen.

Així, situen la mineria al Bages com un sector clau a preservar i insten el Govern de la Generalitat a "exigir a ICL un pla industrial que garanteixi els llocs de treball estables i una activitat sostenible i segura de les mines de Sallent i Súria". A la vegada, proposen un pla específic de suport a la re-industrialització i l'ocupació per al Bages Sud, la zona amb major índex d'atur de la Catalunya Central.

En la mateixa línia, plantegen impulsar, conjuntament amb el sector i els diferents agents del territori, un pla estratègic del sector agroalimentari a la comarca d'Osona que condueixi a una reorientació i una correcta planificació industrial amb l'objectiu de garantir la sostenibilitat del sector, reduir els impactes ambientals i millorar les condicions laborals dels seus treballadors i treballadores.

També proposen recuperar el laboratori d'anàlisi clínic de l'hospital Sant Bernabé de Berga i elaborar i executar un pla d'impuls per a la gestió forestal al Solsonès i el Berguedà.

Finalment, per als comuns és "imprescindible garantir la sostenibilitat de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, atenent a la seva funció formativa a nivell territorial, la seva aposta per una recerca de qualitat orientada a la transferència social i el seu rol com a pol de llocs de treball amb una alta capacitat de reactivació de l'economia local".

Els Comuns confien que les seves propostes seran ben rebudes i obtindran el suport del Parlament. En aquest sentit, Parés ha afirmat que "no s'entendria que davant l'actual situació, amb la crisi de la covid, el Parlament de Catalunya no tingui en compte tots els seus territoris i les seves especificitats. Fem propostes que són de sentit comú i que significarien uns avenços que avui són més necessaris que mai per a unes comarques que sovint ens sentim oblidades. Confiem que la resta de grups de la cambra ho entenguin també així i les recolzin."