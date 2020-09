Gent fent Poble diu que el govern de Sant Fruitós castiga Les Brucardes i La Rosaleda

El grup municipal de Gent Fent Poble, a l'oposició de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, acusa al govern d'ERC, PSC i JuntsxSF de castigar a Les Brucades i La Rosaleda no iniciant obres adjudicades fa més de tres mesos. «El grau d'inoperativitat del nou govern municipal és tan elevat que no han estat ni capaços d'iniciar tres obres adjudicades fa mes de tres mesos», asseguren.

Segons el grup de l'oposició, el dia 15 de juny, dos dies abans de la moció de censura que va canviar el govern, Gent fent Poble va adjudicar les obres del nou parc infantil a la Font de La Tolega de Les Brucardes, la fase 6 de la zona esportiva de La Rosaleda i les millores en parcs infantils del municipi i tres mesos després cap d'aquestes obres no ha començat.

Per aquest motiu, Gent fent Poble «vol posar un toc d'atenció i d'alarma davant de la deixadesa i actitud mandrosa i ineficaç del nou govern, que són incapaços fins i tot de donar inici a inversions que ja els hi vàrem deixar a punt». Per això, demanen que «de forma immediata es procedeixi a començar les obres i deixin de sotmetre el nostre poble sota un núvol gris d'inoperància, ja sigui aturant obres ja iniciades com la nova comissaria de la policia local, ja sigui decidint no fer obres previstes tot retirant els diners per fer-les, com és el cas de la rampa de La Rosaleda, ja sigui aturant projectes urbanístics com l'Hostal Pineda, o ja sigui tenint unes obres adjudicades des de fa mes de tres mesos i no començar-les».