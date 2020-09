L'ICS a la Catalunya Central utilitza la realitat virtual en la formació en suport vital bàsic

L'Àrea de Formació de la Gerència Territorial de l'ICS a la Catalunya Central aposta per la innovació docent i l'ús de les noves tecnologies amb l'objectiu de millorar l'eficiència en la docència. L'ICS al territori utilitza, de manera pionera a tot Catalunya, la realitat virtual en la formació en suport vital bàsic, dins d'un projecte que començarà a l'octubre.

La realitat virtual permet situar l'alumnat davant situacions que, per la seva complexitat o perill, són difícils de gestionar en un entorn d'aprenentatge i aporta una experiència formativa integral, immersiva i motivadora. La formació virtual en suport vital bàsic aconsegueix que es consolidin de manera més eficient els coneixements adquirits i que es retingui millor un aprenentatge que es fa a partir d'experiències, més que no pas els mètodes clàssics d'observació o escolta. La nova metodologia suposa un gran salt qualitatiu en l'aprenentatge d'aquelles àrees en què els coneixements són difícils de visualitzar si no es fan en un entorn de simulació.

L'objectiu és augmentar la qualitat de la formació i que els professionals d'atenció primària del territori es familiaritzin amb les noves tecnologies docents, entre les quals la realitat virtual i la realitat augmentada milloraran les competències i habilitats dels professionals, cosa que impactarà directament en la salut de la ciutadania.

La metodologia emprada consisteix en la utilització de les ulleres virtuals a través de les quals l'alumnat viurà experiències reals i que permetrà als docents avaluar els coneixements adquirits a través d'un sistema d'estadístiques que recull i valora els resultats obtinguts. Els docents també podran participar en la millora contínua dels materials didàctics a través de la col·laboració amb LUDUS, que subministrarà el programari que aportarà experiències i proposarà nous escenaris de simulació.

L'ICS ha escollit la tecnologia de LUDUS Global, la primera plataforma de formació en realitat virtual, per a la capacitació i l'entrenament en matèries de seguretat i salut. LUDUS pertany a l'ecosistema Wayra, la xarxa d'innovació oberta de Telefònica, present en set hubs d'innovació a deu països d'Europa i l'Amèrica Llatina.