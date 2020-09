La línia de bus que connecta Manresa amb Calaf afegeix noves parades a la demanda

La línia d'autobús entre Manresa i Calaf afegirà, a partir de dilluns, noves expedicions. Es faran parades intermèdies a la demanda i es reestructuren horaris per adaptar l'oferta a les necessitats dels usuaris. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha treballat conjuntament amb el Consell Comarcal del Bages per millorar aquesta línia en la marc del servei de Transport a la Demanda al Bages.

Les actuacions consisteixen en fer parades a la demanda i reestructurar els horaris de tot el corredor Manresa-Calaf per tal d'oferir una oferta més adaptada a les necessitats del usuaris. A més de les parades a la demanda, s'afegeixen dues noves expedicions de dilluns a divendres feiners en direcció Manresa i una en direcció Calaf. De manera que l'oferta de dilluns a divendres feiners quedarà en 11+11. També s'afegeix una nova expedició en dissabtes, de manera que l'oferta quedarà amb un 2+2, permetent als usuaris anar el mati i tornar a la tarda en els dos sentits.

Les parades que es faran a la demanda són parades intermèdies entre Manresa i Calaf, que només es faran en cas que un usuari ho sol·liciti prèviament. Serà als municipis de Sant Pere de Sallavinera Aguilar de Segarra, Castellar, Rajadell i Fonollosa.

L'operador d'aquesta línia és Transports Castellà del Grup Sagalés. L'usuari podrà fer la reserva amb 30 minuts d'antelació, per telèfon al 900 13 00 14 (de dilluns a divendres feiners de 8.00h a 20.00h), al web de l'operador i a l'aplicació per a dispositius mòbils 'Sagalés On Demand'.

El director de Transports i Mobilitat, David Saldoni, ha assegurat que «amb aquesta millora assolim dos objectius molt importants: millorar el corredor Manresa-Calaf i la connexió dels municipis, i continuar innovant tecnològicament amb parades a la demanda que es podran reservar a través d'aplicació mòbil fins a 30 minuts abans».