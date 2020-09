Sant Vicenç de Castellet treballa amb l'Agència de l'Habitatge per evitar ocupacions als pisos socials

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya han decidit coordinar esforços i treballar de manera conjunta per evitar ocupacions als pisos que gestiona la Generalitat al municipi. En el marc d'una reunió celebrada la setmana passada, promoguda des del consistori, es van tractar les ocupacions conflictives en pisos de lloguer social que la Generalitat té a Sant Vicenç de Castellet.

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya va informar l'Ajuntament que manté oberts diferents processos judicials en espera de sentències que determinin els desallotjaments corresponents. Durant la reunió també es va acordar fer una inspecció conjunta a tots els habitatges de lloguer social de la Generalitat al municipi per detectar si hi ha noves ocupacions de caràcter conflictiu per iniciar els tràmits per denunciar-les.

En el marc de la trobada també es va plantejar avançar pel que fa al projecte de rehabilitació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil que planteja transformar-la en pisos de lloguer social. En un projecte que implica l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, l'Institut Català del Sòl i l'Ajuntament mateix, el consistori va demanar poder gestionar un dels pisos que acollirà l'antiga caserna directament per destinar-lo a situacions excepcionals i d'emergència social.



Malestar veïnal

Al principi de juliol, uns dos-cents veïns es van concentrar a Sant Vicenç de Castellet per protestar contra les ocupacions conflictives que hi ha al municipi i denunciar que darrere d'aquestes ocupacions hi ha grups organitzats (vegeu l'edició del 3 de juliol).

En el transcurs de la concentració, els veïns que s'han constituït en plataforma asseguraven que la situació és «insostenible», i fins i tot advertien que són víctimes d'agressions, robatoris i intimidacions per part de grups d'okupes conflictius. Apuntaven que són víctimes constants d'amenaces, robatoris i agressions, i que no poden «viure tranquils».

La concentració del juliol passat es va fer després que es produís una nova ocupació al municipi. Va ser en un bloc del carrer del Bisbe Perelló, davant de l'institut del municipi.