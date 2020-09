El servei bus entre Manresa, Moià i Castellterçol millora la seva cobertura horària

El departament de Territori i Sostenibilitat millora la línia de bus que connecta Manresa, Moià i Castellterçol durant els caps de setmana i festius.

D'una banda, s'afegeix una nova expedició entre Manresa i Castellterçol i s'ajusten els horaris per tal de millorar la cobertura horària dels serveis de bus entre les dues poblacions al llarg del dia, tant d'anada com de tornada, i així s'estableixen 4 expedicions d'anada i 4 de tornada.

Així mateix, l'expedició que surt de Manresa a les 17.30 h i que acaba a Artés es perllonga fins a Calders (18.05 h) i Monistrol de Calders (18.30 h) per tal de donarservei als habitants d'aquestes poblacions.

També es millora la connectivitat de Santa Maria d'Oló amb Manresa, ja que no existia connexió amb transport públic. Per això, es crea una nova parada a Santa Maria d'Oló en 2+2 expedicions, de manera que els habitants de Santa Maria d'Oló podran agafar l'autobús a les 10.00 h i arribar a l'Estació d'Autobusos de Manresa a les 11.30 h. Per tornar, ho podran fer des de Manresa agafant el bus de les 18.20 h i arribaran a Santa Maria d'Oló a les 19 h.

En diumenges i festius, s'afegeixen noves expedicions entre Manresa i Castellterçol, i hi haurà 3 anades i 3 tornades. Amb aquestes millores també es beneficien els municipis de Calders i Monistrol de Calders.