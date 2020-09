Set membres del cor The River Troupe Gospel de Sallent afectats de covid-19

Set membres del cor The River Troupe Gospel, de Sallent, estan infectats de covid-19. Dimecres al vespre es va conèixer el primer cas i en les darreres 48 hores s'han anat afegint cantaires que, després de fer-se la prova de PCR, han tingut també un resultat postiu. Aquest divendres a la tarda l'entitat tenia coneixement de 7 casos en total. Al grup hi ha 36 cantaires. La majoria estan esperant el resultat de la prova que ha fet en el seu CAP de referència. Al The River Troupe Gospel hi ha cantaires de diferents poblacions del Bages, però la major part són de Sallent. En aquests moments, tot el cor, tant positius com negatius, es troba en quarentena. Els rastrejadors de Salut han treballat aquesta setmana en el seguiment del grup afectat i també de les persones que van assistir diumenge passat al concert que va oferir a Sallent mateix.

Salut Pública ha especificat que el divendres, el dia de l'assaig, les mesures de control "no es van mantenir tota l'estona" i en el concert de diumenge indiquen que "es va iniciar 'actuació sense les mesures adequades". Arran d'aquest cas a Sallent, Salut Pública ha aprofitat per fer difusió de les normes que han de regir les activitats dels grups corals.

Jaume Riu,codirector i pianista de The River Troup Gospel, ha explicat que el contagi es podria haver produït en una assaig divendres passat. Fins aquella data, havien fet els assajos a l'aire lliure, però aquell divendres, davant la imminència del concert que es feia 48 hores després, es va decidir fer-lo al local d'assaig, a la sala 2 de l'Espai Cultural de la Fàbrica Vella. "És un lloc molt espaiós, podíem assajar mantenint les distàncies de seguretat, i vam començar amb les finestres obertes. La sala estava ventilada. Vam fer els controls de temperatura i tothom es va posar el gel hidroalcohòlic, i vam estar tots amb mascaretes. Però van començar a venir papallones del boix en gran quantittat i mosquits i l'assaig en aquestes condicions era inviable. Vam decidir tancar finestres, però aleshores el problema era la calor que feia en aquest local sota teulada. Aleshores vam decidir posar en marxa l'aire condicionat". I aquí sembla que es podria haver iniciat el contagi". El virus d'una sola persona infectada hauria trobat en l'aire propulsat pels aparells el mitjà per escampar-se més enllà del metre i mig o dos metres que s'aconsella deixar entre persones. Admet Riu, que algun dels cantaires va estar en algun moment que havia d'interpretar sense mascareta, "però sempre mantenint les distàncies", assegura.

El cor de gospel sallentí va completar l'assaig del dia 11 i l'actuació del diumenge 13, a la nit, en un espai a l'aire lliure. No va ser fins després del concert que un dels membres va començar a tenir símptomes. El dilluns al matí va anar al seu CAP. li van fer la prova PCR per determinar si tenia covid-19 i va donar positiu. Dimarts i dimecres, altres membres del grup, també amb símptomes van fer-se proves i han donat igualment positiu. Fins aquest divendres, 7 casos. A hores d'ara, les proves s'han fet a tots els membres del grup i en les propers dies s'han de saber els resultats. Tots els canataires, positius o no, estan en quarentena. També hi ha identificats tots els assistents al concert.

Riu ha explicat que "segons ens han informat les autoritats sanitàries que han estat en tot moment en contacte amb nosaltres, la possibilitat de contagi en un concert a l'aire lliure és mínima i estan segurs que el brot el va causar la combinació d'algun cas asimptomàtic dins dels cantaires, amb l'aire condicionat de la sala".

El grup de gospel sallentí ha lamentat la situació que s'ha produït i ha agraït el suport de l'Ajuntament de Sallent de fer la programació del concert d'un grup que feia 9 mesos que no actuava (abans de la pandèmia estaven assajant un repertori que fins aquest diumenge passat no es va poder escoltar. "Ens sap molt greu la situació que ens està tocant viure, quan sempre des de l'entitat s'han intentat fer les coses el més bé possible", han explicat en un comunicat. Des del Moviment Coral Català han elaborat una sèrie de consells per a una pràctica coral saludable davant la covid-19

L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta (ERC), assegura que durant la festa major es van complir totes les mesures de seguretat i va ser un problema de l'assaig i no del concert perquè "es van respectar les distàncies i entrades i sortides durant l'acte".RECOMANACIONS PER A UNA PRÀCTICA CORAL SALUDABLE DAVANT LA COVID19