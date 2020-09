Cardona posa a concurs tres habitatges de lloguer social a les Colònies Arquers

L'Ajuntament de Cardona ha obert la convocatòria per posar a lloguer social les primeres tres cases de les Colònies Arquers. La voluntat de l'equip de govern és facilitar l'accés a l'habitatge a un preu assequible a col·lectius que no troben una llar adaptada a les seves necessitats, ja sigui perquè tenen un preu massa alt o perquè no compleixen totes les condicions exigides per ser habitables i necessiten alguna reforma.

D'aquesta forma, les tres primeres cases que es posaran a lloguer respondran a aquestes necessitats: una s'adjudicarà a joves de fins a 35 anys, una altra a persones o famílies amb nivell baix

d'ingressos, i una tercera a una família amb fills. Aquestes tres tindran un lloguer mensual d'entre 200 i 250 euros i en tots tres casos també es tindrà en compte el nivell de renda per tal de fer l'adjudicació. La presentació de les sol·licituds es pot fer fins al 16 d'octubre i s'han de presentar a l'Oficina d'Habitatge de l'Ajuntament de Cardona, sempre amb cita prèvia.

Amb aquesta convocatòria, es tancarà un cercle que haurà permès l'inici de la recuperació i rehabilitació de part de les Colònies Arquers. Els primers habitatges de l'antiga colònia són dels anys 30. En una situació molt precària, el consistori va optar per rehabilitar alguns dels que són buits per destinar-los a lloguer social. En les tasques de rehabilitació d'aquests primers habitatges que es posen a lloguer hi han participat els integrants de la primera Brigada Juvenil de Cardona. La idea del consistori és treballar en un pla de millora urbana per recuperar l'antiga colònia minera, amb l'objectiu d'oferir nou habitatge.