L'Ajuntament de Sallent considera que el brot de covid afecta només el grup de gòspel

L'Ajuntament de Sallent ha fet aquest dissabte una crida a la calma a la població, intranquil·la pel brot que hi ha hagut de covid-19 al cor The River Troupe Gospel, amb 7 persones afectades fins divendres. El regidor de Cultura, Diego Miranda (ERC), ha explicat que el control sanitari que s'ha fet fins ara s'ha cenyit als 36 membres del grup de gòspel i "tot i que a l'Ajuntament tenim la llista amb totes les persones que van assistir, com ens demana el protocol, des de Salut no se'ns ha requerit aquestes dades perquè es considera que la probabilitat de transmissió entre el públic en un espai obert com era el cas, amb mascareta i havent pres totes les mesures, són molt baixes". Fins aquest moment, cap dels positius del grup de gòspel no ha tingut una evolució de gravetat.

Miranda ha recordat que el brot sorgeix en un assaig previ al concert, fet divendres, i que l'actuació es va fer "seguint totes les mesures de seguretat, tant per als cantants com per al públic". Les persones que es podien haver infectat divendres, diumenge encara no tenien símptomes, segons van explicar els membres del grup a aquest diari. La primera que en va tenir va ser un cantant després del concert, en arribar a casa, i el dilluns al matí va acudir al seu metge, segon el relat que han fet els protagonistes. Aquí es va iniciar el protocol que fins divendres havia indicat l'existència de 7 persones positives.

El responsable municipal de Cultura no comparteix les afirmacions de Salut Pública que l'actuació es va fer «sense mesures adequades». I ha recordat que "els membres del gòspel abans de l'actuació a la plaça es van mirar la temperatura i cap no va marcar febre. El mateix control de temperatura es va fer amb el públic, i tampoc ningú no va marcar febre. Entre els assistents, tothom anava amb mascareta, es van mantenir les distàncies de seguretat, es va fer la neteja amb gel hidroalcohòlic, s'havien netejat les cadires abans de l'acte i es va fer el llista dels assistents amb un número de telèfon".