Veïns de Sant Martí de Torroella s'oposen a la instal·lació d'un dipòsit de gas liquat

Veïns de Sant Martí de Torroella, a Sant Joan de Vilatorrada, han expressat el seu malestar per la instal·lació d'un dipòsit de gas liquat, per a vehicles que funcionen amb aquest combustible, a l'estació de servei que s'està adequant al marge dret de la C-55, a l'altura del nucli, en direcció Manresa. Consideren que és perillós per la seva proximitat a les cases i a la zona boscosa, i denuncien que no n'han estat informats. Per la seva banda, l'Ajuntament de Sant Joan assegura que el projecte, que es remunta a l'any 2017, ha complert tots els tràmits legals i que va estar a exposició pública l'any passat sense rebre cap al·legació.

La instal·lació aquest dimecres d'un gran dipòsit de gas liquat a la benzinera que s'està adequant des d'aquest estiu a la C-55 a l'altura de Sant Martí de Torroella (on hi havia una estació de servei en desús des de fa anys) ha posat en alerta alguns veïns d'aquesta Entitat Municipal Descentralitzada (EMD), que pertany a Sant Joan de Vilatorrada. Segons han explicat a aquest diari, aquest estiu van veure que començaven a fer obres a l'antiga benzinera «i semblava que la tornaven a posar en funcionament, però aquest dimecres ha aparegut aquest gran dipòsit de gas sense que ningú en sabés res», per la qual cosa, diuen, «els veïns estem esgarrifats».

La nova estació, a banda de tenir els dispensadors de carburant habituals, disposarà també dels de gas. Asseguren que no hi estan d'acord i que no volen el dipòsit perquè consideren que pot ser perillós perquè «a tocar hi ha cases i el bosc, i si hi ha un incendi, com el de fa uns anys, pot ser una bomba». Lamenten també que al seu dia «no fessin una reunió per informar els veïns que hi havia aquest projecte per poder-hi dir la nostra i no trobar-nos-lo d'avui per demà. No ho han comunicat a ningú i ens ho hem trobat com un bolet». Els veïns posen en relleu, també, l'impacte ambiental que suposa.

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha explicat que l'empresa Caburt Energia SL va sol·licitar l'autorització per instal·lar la benzinera en aquest indret el novembre del 2017 i que l'any passat va estar a exposició pública durant un mes i es va donar audiència a les finques adjacents durant un període de 10 dies, sense que hi hagués cap al·legació.

Segons l'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou, el projecte de la gasolinera, que ja ve de la legislatura anterior i que va estar aturat durant força temps, «ha complert tots els tràmits legals» i té els permisos tant del departament de Medi Ambient com també del Consell Comarcal del Bages.