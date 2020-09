250 navarclins visiten el nou complex esportiu municipal amb piscina coberta

La jornada de portes obertes al nou complex esportiu municipal amb piscina coberta i gimnàs de Navarcles va atreure, ahir, 250 persones, segons va informar l'alcalde del municipi, Josep Maria Feliu, que va anunciar que properament es farà una altra jornada similar perquè, per culpa de les limitacions imposades per la covid, molta gent no s'hi va poder inscriure. També va anunciar que és previst que l'equipament entri en funcionament a final d'octubre.

El nou complex Tres Pins, que és com es diu, és un edifici de dues plantes amb l'accés principal a l'avinguda Piscines i Esports i està connectat amb les piscines d'estiu i les pistes de tennis i de pàdel. Resumint, consta de recepció, cafeteria, piscina coberta i vestidors amb les taquilles i serveis a la planta baixa, i el gimnàs, magatzem i lavabos a la primera.