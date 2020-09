Fonollosa encarrila el projecte per iniciar la reforma de l'escola el 2022

Fonollosa tindrà una escola totalment rehabilitada i ampliada que es començarà a definir l'any que ve i a materalitzar a partir del 2022. El ple municipal de l'Ajuntament ha donat llum verd a un conveni pactat amb la Generalitat que suposarà una inversió d'1,8 milions d'euros per fer realitat la transformació d'aquest centre, que també rep alumnes de Rajadell i Aguilar de Segarra.

L'acord estableix que la Generalitat es farà càrrec de la pràctica totalitat del cost (1,7 milions), mentre que l'Ajuntament hi aportarà la resta i també assumirà la redacció del projecte i la direcció de l'obra. El regidor d'Educació, Nil Buxó, va posar en relleu en el ple d'aprovació que aquest darrer aspecte del conveni «permetrà tenir-ne un major control» ja que «serem nosaltres els que tindrem el poder decisori per fer-lo a la nostra manera». L'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, també destacava que «estem davant d'una de les millors notícies que podríem tenir com a territori. És l'obra, segurament no només del mandat, sinó dels propers anys, per l'envergadura de la inversió i per la incidència, ja que suposa consolidar aquesta escola de model singular, vital per als nostres municipis i que ha donat tan bons resultats».

El pla del consistori passa per obrir un procés participatiu, amb una comissió que inclourà també els ajuntaments d'Aguilar de Segarra i Rajadell, la direcció del centre i l'AMPA, per definir quines pautes ha de seguir el projecte d'ampliació i remodelació del centre, «perquè tingui el màxim de sentit i de consens i cobreixi les màximes necessitats possibles», segons va destacar Nil Buxó. El regidor d'Educació hi afegia que l'objectiu és «tenir enllestida la licitació de la redacció del projecte abans d'acabar l'any, de manera que s'hi pugui treballar l'any vinent i que el 2022 arrenquin les obres».

L'escola Agrupació Sant Jordi de Fonollosa va complir mig segle l'any passat, i ha anat creixent fins als aproximadament 200 alumnes actuals (de P-3 fins a 6è de primària).

La reforma que es planteja ara no es fa en vista de tenir-ne més, sinó de donar més confortabilitat als que pot acollir, tenint en compte que pràcticament hi ha els mateixos espais ara que quan n'hi estudiaven 80, tret d'alguns porxos que s'han cobert o de la instal·lació d'algunes cargoleres, apunta Hernàndez. I és que, si bé es vol mantenir l'essència d'escola rural que ha tingut sempre, la construcció és pròpia d'una altra època, amb edificis separats i poc eficients i on han anat sorgint patologies i problemes d'humitat, per la qual cosa es fa necessari «repensar algunes estructures, i tot plegat es reformularà a partir de criteris d'eficiència energètica