Orquestres i grups corals constaten les dificultats de fer grans concerts al Bages

Els espectadors no ho entenien en entrar al teatre Kursaal de Manresa ahir a la tarda. Hi van anar a escoltar la «Novena» de Beethoven, però sobre l'escenari només hi veien els membres de l'Orquestra Simfònica Càmera Musicae. Hi faltaven els integrants de l'Orfeó Català, tot i que no hi havia més espai. Abans que sonés la sempre aclamada simfonia del compositor alemany es va resoldre el misteri. Van informar al públic que viurien una experiència singular perquè, arran de les mesures anticovid, es va decidir col·locar tot el grup coral a l'amfiteatre.

Orquestres i grups corals van constatar ahir al Bages les dificultats d'oferir grans espectacles perquè, davant el distanciament social, necessiten espais molt grans per portar-los a terme amb totes les garanties. I és que, a part de l'actuació del Kursaal, van tenir lloc dues actuacions musicals, a Rajadell i a Sant Fruitós del Bages, en què els organitzadors van fer mans i mànigues per cercar un espai adient.

L'època del virus no només està deixant imatges mai vistes abans, sinó també sons insòlits. En el quart moviment de la Novena Simfonia, on sona la coneguda melodia que la Unió Europea ha adoptat com a himne, els espectadors del Kursaal van sentir les veus dels solistes de l'Orfeó Català al darrere. El públic va quedar satisfet per qualitat de l'actuació i per haver experimentat una nova sonoritat en un concert de Beethoven. Els espectadors, en un moment de dubte, no sabien si mirar l'orquestra, que tenien al davant, o els membres de l'orfeó cantant, que tenien just al darrere. El director, Tomàs Grau, també havia de dirigir a dues bandes i s'anava girant constantment per donar les directrius a l'orquestra i als solistes. Va ser semblant al Dolby Sur-round dels cinemes, però en un concert en directe.

El Kursaal va haver de tibar de la imaginació i la innovació per oferir el concert, un dels espectacles de gran format que ofereix el teatre manresà en aquesta temporada atípica.

En total hi havia 59 cantaires del l'Orfeó, a banda dels quatre solistes, i 55 músics de l'orquestra. De fet, no hi eren tots. Per respectar les distàncies, faltava un membre de cada un dels instruments de corda. La peça de Beethoveen, sempre aplaudida, va ser capaç d'omplir el Kursaal. Hi havia butaques buides, però el protocol per minimitzar riscos va fer que només poguessin viure l'espectacle un total de 352 espectadors, quan en circumstàncies normals n'hi caben uns 500 a platea.

«No totes les sales tenen amfiteatre. Hem tingut sort que el Kursaal és un bon teatre perquè, en aquests moments, no és possible fer el concert a tot arreu a causa de les mesures de seguretat», explicava a aquest diari el director de l'Orquestra Simfònica Càmera Musicae. Abans de l'actuació, l'Orfeó Català s'havia plantejat traslladar-se a Manresa amb dos autocars, però finalment en van fer servir només un. Això sí, van arribar tots vestits de casa. Res d'anar al camerino, perquè no hi ha espai per a un canvi de vestuari de tantes persones. Les dificultats del grup coral també van ser majúsculs, i durant el concert van cantar amb la mascareta posada, a excepció dels quatre solistes. Per megafonia també es va avisar el públic que no es podien treure la mascareta duran el concert, directriu que tothom va respectar.

«En ser menys de 400 espectadors, hi perdem diners i representa un esforç logístic molt gran. Però fer aquest concert és una aposta estratègica i volem donar una injecció de moral, ja que és una forma de dir que, malgrat tot, no només fem monòlegs i representacions petites, sinó que també volem portar a terme espectacles de gran format, encara que no hi guanyem diners. Hi ha coses més importants i no hi volem renunciar», explicava el gerent del Kursaal, Jordi Basomba.

Feia dies que el director de l'orquestra es va desplaçar a Manresa per veure el Kursaal i pensar, juntament amb els responsables del teatre, com podien fer la posada en escena. «Abans no hi anàvem. Com a màxim ens passaven una fotografia de les instal·lacions, però els preparatius ara porten molta feina, pensar constantment, i fer aquests desplaçaments per tenir preparat qualsevol detall», afegeix el director, Tomàs Grau.



Nous escenaris

Al municipi de Rajadell també han constatat aquest cap de setmana les dificultats de la posada en escena d'un gran espectacle. Els responsables del Campus Gòspel, que fa 15 anys que s'organitza al poble, han portat a terme aquest cap de setmana el Rajadell Gospel Survives!, en haver anul·lat el campus per culpa de la covid. Ha estat una agenda d'activitats que va culminar ahir a la tarda amb una actuació. «Els concerts els fem habitualment a la plaça de l'Església, però per qüestions d'espai l'hem traslladat al poliesportiu, que és descobert», explicava el director del festival, Ramon Escalé.

Els integrats del grup que ahir van cantar gòspel a Rajadell estaven a la grada on se sol col·locar el públic i, precisament, els espectadors estaven a la pista. La distància que hi havia entre cada un dels cantants va obligar a col·locar un total de 20 micròfons quan, habitualment, per un grup d'unes 30 o 40 persones se'n col·loquen entre 8 i 10.

A Sant Fruitós, la Unió Musical del Bages va portar a terme ahir el concert en què van interpretar peces com Ross Roy de Jacob de Haan i Cassiopeia, de Carlos Martins Marques, a la primera part, i versions de música popular catalana a la segona.

«Per fer aquest concert no hem tingut dificultats perquè és a l'aire lliure, al Cobert de la màquina del batre, i hi ha espai per mantenir la distància», explicava ahir Josep Maria Sala, president de la Unió Musical del Bages. El responsable destaca les dificultats de programar actuacions grans i en aquest sentit lamenta que aquest any hagi hagut de suspendre el concert de Santa Cecília que cada any té lloc al teatre Conservatori de Manresa per les gran dificultats de mantenir les mesures de distància en un acte en què hi participen nens de les escoles de música de la ciutat. «Aquest any no és viable», afirma. Tot i això, la Unió Musical pensa tirar endavant els concerts programats, fins i tot els que s'han ajornat. Els responsables dels grups i orquestres afirmen que el virus no podrà batre la militància a favor de la cultura.