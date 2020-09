La Festa de la Verema tindrà una trentena d'actes repartits entre tretze municipis

En una collita marcada per la pandèmia de la Covid-19, la Festa de la Verema del Bages se celebrarà del 2 al 4 d'octubre de 2020 amb una aposta per la descentralització i l'arrelament arreu del Bages, tot i que com és habitual manté el gros de l'activitat a Artés, i molt concretament a la Plaça Vella. Aquest espai comptarà amb aforament limitat, i el dissabte i diumenge de la festa s'hi podrà gaudir d'una àmplia varietat d'activitats mitjançant inscripció prèvia

Un dels aspectes destacats de l'edició d'enguany és que durant tot aquell cap de setmana es podran realitzar (també amb inscripció prèvia) diverses rutes vitivinícoles -visites guiades- als municipis d'Artés, Avinyó, Castellnou de Bages, Fals (Fonollosa), Manresa, Monistrol de Calders, Navàs, Pinós, el Pont de Vilomara i Rocafort, Rajadell, Sant Fruitós de Bages, Sant Vicenç de Castellet i Santpedor.

Les visites són d'especial interès ja que per primer cop es podran conèixer espais vitivinícoles de gran importància per a la comarca del Bages. A la web festaveremabages.cat es pot consultar més informació de les rutes i realitzar la inscripció.

La verema bagenca comptarà amb un preàmbul el dia 1 d'octubre amb la celebració del Nocturna Vinum a establiments manresans i artesencs. La capital del Bages tindrà una importància rellevant en la que serà la 25a Festa de la Verema, ja que la Torre Lluvià acollirà el dijous 2 d'octubre (a les 6 de la tarda) la inauguració de la festa, així com diverses visites guiades al recinte, tastos guiats i la presentació de la Ruta del vi DO Pla de Bages

No obstant, el centre neuràlgic de la Festa de la Verema serà Artés, que també tindrà els actes descentralitzats per tal de poder garantir en tot moment la normativa envers la pandèmia.

Agrupats per tipologies, els tastos guiats d'enguany es celebraran en petit format en diferents espais de la població. Aquests tastos, que requereixen inscripció prèvia, permetran conèixer a fons les característiques i el caràcter dels diferents vins bagencs.

La Plaça 1 d'octubre, Plaça del Padró i el Parc de Can Cruselles prenen protagonisme de tastos, jocs i actuacions culturals que requereixen inscripció prèvia. Malgrat això, la Plaça Vella d'Artés tindrà un especial protagonisme amb els Tastos amb Ritme, el Sopar Maridatge i el Vermut Musical i Capvespre Musical, pels quals caldrà fer una inscripció prèvia a través del web de la festa.

Aquesta 25a edició, a més, fa una aposta per la gastronomia basada en el producte local i de proximitat. Dissabte els restaurants artesencs Al Punt i la Xicra i Pessics Pastisseria prepararan els plats per al sopar i, diumenge, els vins de la DO es podran provar tot assaborint tapes elaborades per Mengem Bages.

Els actes de la 25a Festa de la Verema del Bages estan organitzats per l'Ajuntament d'Artés i la Denominació d'Origen Pla de Bages (DO Pla de Bages) i requeriran inscripció prèvia, la signatura d'un document Declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19 (consultable al web) i el compliment en tot moment de la normativa sanitària vigent.