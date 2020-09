Marina Potrony s'incorpora com a regidora de la CUP a l'Ajuntament de Navàs

Marina Potrony, segona per l'esquerra, juntament amb la resta de regidors de la CUP a Navàs

Marina Potrony, segona per l'esquerra, juntament amb la resta de regidors de la CUP a Navàs CUP Navàs

La jove navassenca Marina Potrony Domènech, de 28 anys, és la nova regidora per la CUP a l'Ajuntament de Navàs, en substitució del Jaume Casals Ció Tai, que va ser alcalde del 2011 al 2019 i regidor aquest darrer any.

Potrony és graduada en Administració i Direcció d'Empresa i té el màster en Economia Social i Solidària; actualment treballa en una cooperativa d'habitatge de Barcelona, feina que compaginarà amb la regidoria, que assumirà a temps parcial.

Marina Potrony, en el transcurs del ple celebrat aquest dilluns, va prometre per imperatiu legal el seu càrrec de regidora, i esdevingué així en la nova regidora-delegada de les àrees de Serveis Financers, Participació i Habitatge d'un govern format per un pacte entre la CUP i ERC. Unes àrees que la formació defineix com a "importants i amb fort recorregut", fet que "situa a Potrony Domènech en una peça clau dins de l'organigrama del consistori municipal".

D'entre els reptes que té per endavant, segons destaca la CUP, té el de la confecció de les noves ordenances municipals i el del pressupost per a l'exercici del 2021; i en la regidoria d'habitatge, té el repte d'actualitzar una borsa d'habitatge envellida, promocionant i facilitant l'accés a les persones joves o a les més vulnerables.