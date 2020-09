Sallent aprova un pla de mandat amb la residència com a principal inversió

Iniciar la construcció de la nova residència i centre de dia, amb una inversió prevista de 7,5 milions d'euros, és el gran repte que té en aquest mandat el govern d'ERC a l'Ajuntament de Sallent. La creació d'una via verda i promoure un nou ús per al barri de l'Estació com a zona de lleure i horts urbans són altres de les grans inversions que preveu el Pla d'Actuació Municipal per als propers tres anys, que ha aprovat provisionalment el consistori.

El pla de mandat, que s'ha adaptat a les noves circumstàncies derivades de la covid-19, està dividit en quatre eixos, que engloben les polítiques socials i d'habitatge, les de desenvolupament econòmic de promoció i turisme, les que tenen a veure amb l'entorn urbà i natural i, finalment, la transparència, bon govern i qualitat democràtica.

Entre els projectes, actuacions i inversions destaca la construcció de la nova residència. L'equip de govern treballa en el finançament i en la valoració de diferents ubicacions alternatives. L'executiu es planteja si manté la proposta de construir el nou equipament a l'entorn de la Fàbrica Vella com defensava l'anterior executiu liderat per JxC, o si li busca un altre emplaçament alternatiu. Segons el govern municipal, és un projecte que «requereix molts esforços per la quantitat de recursos que suposa», però assegura que «les mesures que prenem van encarades a poder assumir-ne el cost».

Residència a banda, entre les accions relacionades amb el patrimoni municipal el pla també preveu negociar amb l'Incasòl la cessió de l'edifici de Cal Sala per convertir-lo en espai per a les entitats. Quant a les actuacions previstes a la via pública, hi ha la creació de carrils bici o el control, a través de càmeres de videovigilància, de punts específics i accessos al nucli urbà.

També es vol promoure un nou ús per al barri de l'Estació per convertir-lo en zona de lleure, per la qual cosa l'ajuntament ja ha iniciat contactes amb l'Incasòl per a la cessió de l'ús del sòl i ha sol·licitat el pressupost per al projecte de creació d'una via verda Sallent-Cabrianes-la Botjosa-Sallent, que enllaci amb la futura via blava.

Entre les grans inversions que es realitzaran al municipi en els propers anys, a més de la residència i el parc de l'estació i el tram de via verda, destaquen la urbanització del passatge de les Vinyes i el passeig Guillem Vinyes, treballs de sanejament del clavegueram públic i el projecte per implementar un nou sistema de recollida selectiva de residus.