El govern de Sant Fruitós es reuneix amb els veïns i veïnes del barri de La Rosaleda

L'equip de Govern de Sant Fruitós de Bages s'ha reunit aquest dimarts amb una quarantena de veïns i veïnes del barri de La Rosaleda per tal d'informar sobre diversos projectes a l'entorn de la urbanització i per recollir les seves inquietuds i iniciatives en relació al barri.

Aquesta trobada també ha servit per explicar de primera mà l'estat actual del projecte de la rampa d'accés a la passera. El consistori ha recordat que licitació per a la seva construcció va quedar deserta i per tant aquesta obra no es podrà dur a terme aquest any.

La trobada informativa es va realitzar a l'aire lliure i es va treballar en grups de 10 persones seguint totes les mesures d'higiene i prevenció com distància de seguretat, higiene de mans, ús obligatori de mascareta i control de registre d'entrada de cadascun dels assistents.