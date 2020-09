Sant Fruitós de Bages tindrà la setmana vinent afectacions al trànsit a l'Avinguda Girona

Els mòduls prefabricats per a construir el nou centre d'atenció a infants i joves amb discapacitat intel·lectual i sensorial que Ampans obrirà a Sant Fruitós de Bages arribaran la setmana vinent. Aquestes peces de grans dimensions està previst que es descarreguin al solar de l'avinguda Girona entre el dilluns 28 de setembre i el dijous 1 d'octubre la qual cosa comportarà afectacions a la circulació degut a les maniobres dels camions de transport especial per accedir al recinte.

Des del consistori s'ha programat que aquests vehicles, que entraran per l'avinguda Girona des de la C-16c, operin fora de les franges horàries que coincideixen amb les entrades i sortides de l'escola que hi ha en aquest punt, per tal de minimitzar les afectacions al trànsit. Mentre es realitzin els treballs, es regularà el trànsit de forma alternativa per tal d'evitar embussos i afectacions a la circulació.