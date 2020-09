El pla d'ICL farà que el riu rebi el 20% de l'aigua que ara surt de la depuradora de Manresa

Si el departament de Territori i Sostenibilitat accepta la sol·licitud que li ha fet l'empresa ICL de poder disposar de 6,86 hectòmetres cúbics anuals d'aigua tractada de la depuradora de Manresa per a les seves activitats, aquesta instal·lació només retornarà al cabal del Cardener el 20% del que hi envia actualment. Ara, l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de la capital del Bages aporta al riu una mitjana anual de 8,5 hm3 d'aigua que han passat pel procés de tractament i que, per tant, s'afegeixen al cabal global de la conca fluvial Cardener-Llobregat.

Tal com va explicar Regió7 (vegeu edició d'ahir), ICL té en tràmit la sol·licitud d'aquesta concessió de prop de 7 hm3 de cabal de la depuradora per portar-los, mitjançant una canalització de nova construcció, fins a les instal·lacions de l'empresa minera a Súria amb l'objectiu de fer-los servir tant per a la producció de sal vacuum com per a la dissolució i evacuació de residus salins que se'n deriven. És, per tant, una aigua que no retornarà al riu, sinó que arribarà al mar a través del col·lector de salmorra.

Fonts d'Aigües de Manresa, titulars i gestors de la depuradora, han explicat que si la sol·licitud prospera, no tindrà cap incidència directa en el procés de tractament, sinó que treballarà com fins ara, ja que el cabal que demana l'empresa és una part del que surt de les instal·lacions, que a partir d'aquest punt queda exclusivament sota la gestió de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Ja des de l'aprovació inicial del Pla Director Urbanístic de la Mineria del Bages, l'octubre del 2016, es va condicionar el futur de l'activitat minera i de l'anomenat Pla Phoenix a l'existència de l'aigua suficient per als seus processos, amb prioritat per a la restauració dels runams. Amb aquest propòsit, el pla urbanístic garantia les infraestructures necessàries per fer-ho mitjançant la utilització de cabal provinent d'aigües tractades. Tal com explicava ahir aquest diari, però, ja hi ha col·lectius ecologistes que han expressat la seva oposició que aquests prop de 7 milions de metres cúbics d'aigua no retornin al riu.