Fem Poble creu que el pla de mandat d'ERC no aborda els principals reptes de Sallent

El grup municipal de Fem Poble Sallent, a l'oposició del consistori sallentí, assegura que el Pla d'Actuació Municipal (PAM), que ha aprovat l'equip de govern d'ERC, no aborda amb profunditat els grans problemes, ni els principals reptes del municipi, com la nova residència o l'habitatge. En aquest sentit, considera que el document aprovat «és mediocre» i no defineix quines polítiques concretes té el govern pel Sallent del futur.

El portaveu de la formació, Guillem Cabra, considera que el PAM «arriba un any tard» i que el govern no ha complert amb «la voluntat d'entesa i consens» de la qual «ha fet gala» des de l'inici. Fem Poble Sallent considera que «no és un pla treballat amb una metodologia, coherent i homogeni» i que no marca «unes línies de futur pels propers anys». Per això, considera que «bàsicament és un llistat d'idees,objectius i actuacions més o menys concretes segons la regidoria, algunes amb calendari i accions, però d'altres amb paraules buides».

La formació de l'oposició troba a faltar un anàlisi del context. «Si no expliques quin Sallent tenim, ni quin volem tenir, no pots decidir les polítiques que faràs», afirma Cabra, que creu que es tracta d'un pla que s'ha elaborat «per fer-nos callar perquè feia temps que demanàvem les polítiques concretes tenien pel municipi».

Segons Cabra, «el document no aborda els grans problemes de Sallent i si ho fa és d'una manera poc concreta, sense anar a l'arrel ni explicar com els solucionarà». En aquest sentit, critica que al gran repte de la legislatura, que és la construcció de la nova residència d'avis, el document de 32 pàgines «només li dediqui dues línies» i lamenta que encara no concretin on la faran. Fem Poble considera que la residència «és un projecte necessari i urgent» però que amb la situació que s'ha viscut durant la pandèmia «cal repensar-lo com un model global d'assistència a la gent gran».

Segons la formació l'altra gran problemàtica del municipi és l'habitatge i el pla «no l'aborda amb profunditat», de la mateixa manera que no ho fa amb el medi ambient o la mineria «on hi ha el repte important de com afrontar el tancament de la mina i la reconversió d'aquella zona».

Amb tot, el grup creu que «no hi ha un projecte de poble amb polítiques clares» i, per això, en el darrer ple va demanar, sense èxit, que s'aplacés l'aprovació del pla i es treballés més a fons.